Netlog, Bleckmann’ın satışı için Morgan Stanley'le anlaştı iddiası

Kaynaklar Netlog Logistic’in satış için Morgan Stanley ile çalıştığı bilgisini verdi. Bir kaynak 1862’de Hollanda merkezli kurulan Bleckmann’ın satışında yaklaşık 500 milyon dolar değerlemenin hedeflendiğini belirtti.

Kaynaklar satış müzakerelerinin erken aşamada olduğunu ve müzakerelerin satışın tamamlanmasıyla sonuçlanmayabileceğini belirtti. Netlog ve Morgan Stanley konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bleckmann moda sektörü için yük taşımacılığı, depolama ve dağıtım hizmeti veriyor. Bleckmann’ın müşterileri karasında Karl Lagerfeld, Ganni, Gymshark ve Superdry gibi markalar var.