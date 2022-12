New Jersey’e Türk pastanesi

Dilek ESKİ BEZİRKAN- Newyork

Giresun’da başladıkları restaurant yatırımlarını Amerika’ya taşıyan Toros büyümesini sürdürüyor. Toros restaurantlar zinciri sahibi Hüseyin Bayram,yarım milyon dolara malolacak Türk pastanesinin New Jersey’in Paterson şehrinde baharda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Giresun’da 1972 yılında Toros adı altında restaurant açtıklarını anlatan Bayram, 1986 yılında Amerika’ya taşındıklarını, bugün New Jersey’de yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini ifade etti. İlk restaurantın 1993 yılında New Jersey’in Paterson şehrinde açtıklarını belirten Bayram, “Artan talebi karşılamak için 2001 yılında Toros Clifton, 2017 yılında Montclair şubemizi, geçen yıl da Amerikan tipi resturantı açtık. Paterson şubemiz New Jersey’de ev yemekleri veren ilk restaurant olma özelliği taşıyor. 2010 yılında New Milford şehrinde açtığımız restaurantı ise 10 yıl işlettikten sonra kapattık” dedi. Bayram, restaurant işletmeciliğinin baba mesleği olduğunu, 30 yıldır bu sektörde yakaladıkları başarıyı iş disiplini, kalite ve istihdamda süreklilik ilkelerine borçlu olduklarını vurguladı.

Yarım milyon dolarlık yatırım

İhtiyaç olduğunu görmeleri ve değişik bir konsept istediği için pastane açmayı hedeflediklerini kaydeden Bayram, inşaat aşamasında olan ve yarım milyon dolara malolacak Türk pastanesini bahar aylarında açmayı planladıklarını ifade etti. 60 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak pastanenin kış ve yaz bahçesi olacağı bilgisini de veren Bayram, “Türk ve Fransız mutfağından ürünler olacak, krepler, salatalar, kumpir, tatlılar müşterilerimize sunulacak. İnsanların buluştuğu, öğrencilerin bilgisayarlarını getirip derslerini yapıp tostunu, salatasını yediği sıcak bir ortam olacak” diye konuştu.

Tanıtım için destek şart

Türk mutfağının tanıtımına katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini belirten Bayram, ancak tanıtım için devlet desteğinin şart olduğunu söyledi. Türk mutfağının bilinir olmasına rağmen Japon mutfağı gibi dünya genelinde yeterince tanınmadığını ifade eden Bayram, “Tanıtım için kültürel faaliyetlerin yapilmasi lazım. Örneğin Türk mutfağı haftası düzenlenebilir. Ancak bunun için devlet desteği şart” dedi.

Bayram, Amerikan pazarına girmek isteyen girişimcilere ise yatırım yapacakları alan ve yer konusunda iyi bir fizibilite çalışması yapmaları önerisinde bulundu.