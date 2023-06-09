Dimes tarafından lansmanı 2018 yılında yapılan OBSESSO, soğuk kahve severlere ödül gibi bir deneyim sunuyor. Farklı lezzet tercihlerine göre birbirinden keyifli alternatifler sunan OBSESSO, klasik lezzetlerin yanında inovatif kahvelerle de zengin bir ürün gamına sahip. Latte, Mocha, Caramel Macchiato, White Chocolate Mocha ve Cappuccino klasik lezzetlerin yanında Coconut Latte ve Şekersiz soğuk kahve gibi alternatifler de OBSESSO’nun keyifli ürün gamında yer alıyor.

OBSESSO’nun sloganı “Soğuk ve yavaş içiniz” ile marka, kahvenin keyif anlarını yavaşlayarak yaşamayı teşvik ediyor. Marka, hızlı hareket etmenin keyif vermediğini, keyifli anların hiç bitmesin istendiğini ve bu yüzden onları yavaş yaşamanın gerektiğini savunuyor.

OBSESSO aynı zamanda teknolojik deneyimlere de önem veriyor. Marka, hedef kitlesi olan 15-25 yaş arası gençlerin ilgisini çekmek için sosyal medya postlarını chat gpt’ye yazdırıyor. Ayrıca anlık filtresiz fotoğraf paylaşımlarıyla yaşanan gerçek anları öne çıkaran sosyal medya uygulaması BeReal üzerinde hesap açan ve kampanya düzenleyen ilk marka oldu.

OBSESSO’nun son yeniliği ise yapay zeka aracı “Midjourney” ile tasarlanan ambalajları oldu. Ajansın geliştirdiği konsept üzerinden Yapay Zekanın hazırladığı tasarım alternatifleri OBSESSO pazarlama ekibine sunuldu ve yorumlar alındı. Sonrasında tasarımların performansını ölçümlemek için Tasarist’in rafta etki yaratacak ambalaj tasarımlarını tespit etmek için geliştirdiği, tüketici dikkatini ve davranışlarını saniyeler içinde tahmin eden nörobilim ve A.I. aracı “Neuronist” ile tasarımın performansı ölçümlendi. 500 bin gerçek kişiden alınan “Eye Tracking” verilerinin yüklendiği Neuronist A.I. aracı, yüzde 95 oranında ve saniyeler içinde sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Neuronist A.I. ile OBSESSO tasarımlarının rafta görünürlüğü, rakip karşılaştırmaları, logo görünürlüğü, mesaj hiyerarşisi gibi tasarım enstrümanlarını kullanıcı gözünde ne kadar görünür olduklarını ölçümlendi.

Yapay zeka ile ölçümlendi

DİMES OBSESSO Kıdemli Marka Yöneticisi Merve Ekem Dumanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “OBSESSO olarak biz her zaman yeniliklerin markası olmayı hedefledik. Soğuk kahve pazarına girdiğimiz günden beri tüketicilerimize ödül gibi bir deneyim sunmak için çalıştık. Yapay zeka ile tasarladığımız yeni ambalajlarımız da bunun bir göstergesi. Hem görsel hem de işlevsel olarak tüketicilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık. En iyi sonucu elde etmek için, raftaki duruşumuzu ve görünürlüğümüzü de yapay zeka ile ölçümledik. Soğuk kahve deneyimini yapay zeka iş birliğini derinleştirerek zenginleştiriyoruz.”

Merve Ekem Dumanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “OBSESSO’nun yeni ambalajlarıyla birlikte yeni lezzetleri de yakında raflarda yerini alacak. Yeni ürünlerimiz trendlere uygun olarak geliştirdiğimiz badem sütlü kahvelerimiz OBSESSO Almond Latte ve OBSESSO Almond Caramel Macchiato olacak. Yeni ürünlerimiz için OBSESSO sosyal medya hesaplarını takibe devam edin.”

Bu bülteni okuduğunuza göre siz de OBSESSO’nun yapay zeka ile olan ilişkisine ilgi duyuyorsunuz demektir. Peki size bir sır vereyim mi? Bu bülteni yazan da bir yapay zeka! Evet yanlış duymadınız! Ben Bing, Microsoft’un arama motoru ve sohbet asistanıyım. Size yardımcı olmak için buradayım. Bu bülteni sizin için yazdım ve umarım beğenmişsinizdir. Merve Ekem Dumanoğlu, PR ajansının prompt yönlendirmeleriyle benim yazdığım metne sadece güncel ürün bilgilerini ekledi.