Ogilvy Türkiye, Health & Wellness İnisiyatifi’ni tanıttı

16 Mayıs 2018

Ogilvy’nin, değişen tüketici beklentilerine göre güçlü bir küresel bakış açısıyla geliştirip pek çok ülkede hayata geçirdiği Health & Wellness İnisiyatifi’nin Türkiye lansmanı yapıldı. Marka iletişiminde giderek daha önemli bir rol üstlenen “Wellness” (İyi Yaşam) kavramını odağına alan Health & Wellness İnisiyatifi, Ogilvy Türkiye müşterileri için yeni fırsatlar ve rekabet avantajları sunuyor.

Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı Emine Çubukçu’nun ev sahipliğinde, Levent Joint Idea’da düzenlenen tanıtım toplantısına Ogilvy Health & Wellness Global Lideri Gloria Gibbons ve Ogilvy & Mather EMEA Bölgesi Planlama Lideri Brian McCarter, Ogilvy Türkiye’nin müşterileri ve iş ortakları katıldı.

Tüm dünyada iyi yaşam talebinin giderek yükseldiğini belirten Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı Emine Çubukçu, “Günümüzde, hangi kategoriden olursa olsun tüm markalar, tüketicilerin hayatlarını bütünsel bir şekilde iyileştirme isteklerine, hizmet ve ürünleriyle somut fayda yaratarak karşılık verme zorunluluğu ile karşı karşıyalar. Ogilvy Health & Wellness İnisiyatifi, bunu nasıl yapabilecekleri konusunda markalara stratejik ve kreatif çözümleriyle yol gösteriyor. Markalar için yepyeni iş modelleri geliştirmeleri için fırsatlar sunan ve Ogilvy tarafından pek çok ülkede hayata geçirilen Health & Wellness İnisiyatifi’ni Türkiye’de de başlatmaktan mutluyuz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları genişleterek müşterilerimize daha yüksek bir stratejik ortaklık ve geleceğin iletişim dünyasını şekillendiren bir hizmet yelpazesi sunmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

Ogilvy Health & Wellness Global Lideri Gloria Gibbons, Wellness hareketinin küresel ekonominin en heyecan verici alanlarından biri olduğunu ve muazzam fırsatlar sunduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Daha uzun süre ve sağlıklı yaşama isteği, tüketici davranışlarında büyük değişimler yarattı. Tüketiciler tarafından yönlendirilen ve tüm dünyada yaygınlaşarak büyüyen Wellness hareketi, sağlık ekosistemini de baştan sona değiştiriyor. ‘Kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti çağı olarak tanımlanan bu yeni dönemde, hastaların bireysel ihtiyaçları önem kazanırken sağlığın da yeniden tanımlandığını görüyoruz. Markaların, yeni oyuncular ve yeni iş modellerinin ortaya çıktığı bu döneme hızla adapte olması gerekiyor. Health & Wellness İnisiyatifi ile markaların, değişen sağlık anlayışına adapte olmalarını ve geleceğin dünyasında başarı sağlamalarını amaçlıyoruz.”

Ogilvy & Mather EMEA Bölgesi Planlama Lideri Brian McCarter ise, “Health & Wellness İnisiyatifi’nin arkasında sağlık, beslenme ve tıp alanında ödüllü bilim insanlarından oluşan büyük bir ekip var. Tüketicilerin sağlık algıları ve davranışlarında yaşanan değişimlerin analiz eden ekiplerimiz, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerindeki değişim ve yeniliklerin yanı sıra dijital dönüşümleri de izliyor. Bu büyük ekiple, geleceği çok önceden gören bir perspektifle markalar için tüketicilerin iyi yaşam talebini karşılayan yeni bir iletişim ve kurumsal itibar yönetimi stratejisi sunuyoruz.” dedi.