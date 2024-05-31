Öğrencileri ve babaları sevindiren kampanya
MediaMarkt, hem Babalar Günü hem de okulların yaz tatiline girmesi dolayısıyla özel kampanya başlatarak, indirimli fiyattan ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.
MediaMarkt'ta, elektrikli scooterdan akıllı saate, oyun monitöründen bluetooth hoparlöre kadar birçok ürünün indirimli fiyattan satışa sunulduğu kampanya 31 Mayıs-3 Haziran arasında geçerli olacak.
Kampanya kapsamında, Segway Ninebot F2 Pro elektrikli scooter 28 bin 999 liradan, Baseus Bipow Overseas Edition Digital Display taşınabilir şarj cihazı 1299 liradan, Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition akıllı saat 5 bin 499 liradan, Asus Tuf Freesync gaming monitör 5 bin 999 liradan, JBL Flip 6 bluetooth hoparlör 3 bin 999 liradan satışa sunulacak.