Önünden 3 milyon kişinin geçtiği proje satışa çıktı

03 Ağustos 2018

Leyla İLHAN

Önünden her gün 3 milyon kişinin geçtiği Torkam E5 projesi 1 yıl sonra satışa çıktı. Sefaköy'de E-5 üstünde yapılan ve daha satışa çıkmadan talep gören projeye, gelen ön talep sayısı ise 1000’i aştı. Ofis, rezidans ve dükkanların yer aldığı Torkam E5 projesinde en büyük talep ise razidans ve ofislere geldi. Geçtiğimiz hafta sonu satışları başlatan şirket, rezidanslarda lansmana özel metrekare satış fiyatını 7 bin 500, ofislerde ise 8 bin 500 TL olarak belirledi. Çarşıda ise yer alan mağazalar 2019 yılında satışa çıkacak. Projenin satışından beklenen toplam gelir ise 900 milyon lira.

Hiç reklam yapmadan bir yıl içinde 1000’den fazla ön talep topladıklarını söyleyen TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, bunlardan 700’nün 11 ayda geldiğini, 300’ünün ise satış ofisi kurulduktan sonra son bir ay içinde geldiğini kaydetti. Projelerinin fiyat açısından bölgelerindeki projelere göre uygun olduğunu söyleyen Dereli, çevredeki projelerde ise metrekare fiyatlarının 11 bin TL’den başladığını kaydetti.

234 dairenin yer aldığı projede 1+1 rezidanslara ağırlık verdiklerini anlatan Dereli, “Projenin yüzde 90’ı 53 ile 63 metrekare arasındaki 1+1’lerden oluşuyor. Geri kalanı ise 86 metrekarelik 2+1 ve 120 metrekarelik 3+1’lerden oluşuyor” dedi. 39 adet ofisin olduğu projede ofislerin büyüklerinin ise 76 metrekare ile 190 metrekare arasında olduğunu ifade eden Dereli, bu ofislerin birleştirilerek büyütülebilir nitelikte olduğunu söyledi.

870 bin kişinin metrobüs kullanarak geçtiği Sefaköy’de bulundukları bölgede Yenikapı- Sefaköy arasında hizmet veren metro istasyonu açılacağını bu durağın aynı zamanda bir transfer merkezi olarak kullanılacağını aktaran Dereli, “Bölge Yenikapı ve Silivri yönüne gidecek olanlar için bir transfer merkezi olacak. Ayrıca Başakşehir, Halkalı, Sefaköy’den şehre ulaşmak isteyenlerde yine bu noktadan şehre transfer olacaklar. Bundan dolayı gün içinde 700 binden fazla insan metro ve metrobüsü kullanmak için projenin içinden geçecek. Ayrıca E5 ve metrobüs eklendiğinden projenin önünden günlük 3 milyon kişi geçiyor” dedi.

Millet bahçesi havalimanına göre daha avantajlı

Bu durumun projeyi çok kıymetli yaptığını söyleyen Mahmut Dereli, aynı zamanda projenin önünde yer alan Atatürk Havalimanı’nın ise millet bahçesine dönüşeceğini, bunun da projeye ayrı bir katma değer katacağını belirtti. Dolayısıyla havalimanının kaldırılacak olmasının kendilerine negatif etki etmeyeceğini hatta pozitif katkıları olacağını kaydeden Mahmut Dereli şöyle konuştu: ”Biz bir otel projesi olsaydık etkilerdi. Projemizin arkasında 2 milyonluk kitlenin olması ve metronun olması zaten projeyi cazip kılıyor. Ayrıca havalimanı sonrası bölgenin en kapsamlı millet bahçesine dönüşecek olması bölgenin değerini havalimanına göre daha da arttıracak. Millet bahçesi olduktan sonra daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi gelecektir.”

Dereli, E5’in altında yolun karşı tarafına yani millet bahçesine bağlantı sağlanacağını bunun da planlarda yer aldığını ifade etti. Dereli, Yenikapı- Sefaköy arasında çalışacak metrodan da projenin -2 katına bağlantı yolu olacağını söyledi.

Metro katı için ikinci gayrimenkul yatırım fonu kuracak



Yabancılardan daha çok fon bazında ve toplu alım şeklinde talepler aldıklarını aktaran Mahmut Dereli, “Ancak toplu satışlarla ilgilenmiyoruz. Sadece dükkanların olduğu metro katı için gayrimenkul yatırım fonu kurma düşüncemiz var. Zemin katındaki ve diğer ticarilerimizi ise açık artırma yoluyla 2019’da satacağız. Metro katında bulunan 1100 metrekare büyüklüğündeki hiper marketimize Türkiye’nin en büyük 5 markası kiralama ve almak için talip” dedi. Konya’da teslim sürecine giden Temaşehir projesindeki ticari üniteler için kurulacak 42 Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) için izinler alınarak fonun kurulduğunu anlatan Mahmut Dereli, “Talip olan yerli ve yabancı katılımcılar vardı. Onlarla görüşmeler sürüyor. Bir iki ay içinde katılım paylarının tamamını bitirerek, fonu kapatmayı planlıyoruz” dedi. Projede metro için otopark yaptıklarını anlatan Dereli, 1000 adeti proje, 160 adetlik otoparkı da metro projesi için yaptıklarını kaydetti. Dereli, metro için yapılan otoparkın daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne verileceğini söyledi.

KİPTAŞ’la birlikte Fikirtepe’yi dönüştürüyor

KİPTAŞ’la birlikte Fikirtepe’de 1100 konutluk projede yer aldıklarını aktaran Mahmut Dereli, “Vartaş’ın bir projesiydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aldığı projeyi KİPTAŞ’la protokol imzalayarak, bu protokol gereği projenin anahtar teslim olarak yapılması için ihaleye çıkardı. İhaleyi kazanarak aldığımız projede şantiyeyi kurarak temmuz da işe başladık. 24 ay içinde teslim etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.