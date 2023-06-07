Onurcan Ambalaj'a 3 ödül

Özlem SARSIN

Onurcan Ambalaj A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Elif Kazanan Cun, 30 yıllık tecrübelerini dünyanın en prestijli ambalaj örgütü olan World Packaging Organisation (WPO) tarafından Almanya’da Interpack fuarında düzenlenen yarışmada 440 proje arasından 3 ürünleri ile 3 farklı ödüle layık bulunarak taçlandırdıklarını söyledi.

Ödüller inovatif tasarımlara

Ambalaj alanında dünya çapında düzenlenen, uluslararası jüri tarafından inovatif tasarımların değerlendirildiği bu önemli organizasyonda ödüle layık bulundukları için gururlu olduklarını vurgulayan Cun, gıda, e-ticaret ve dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik ürettikleri EggBag, Multibox ve SafeCarier tasarımları ile sektörde farkındalık oluşturduklarını, oluklu ambalaj alanında öncü bir firma olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Cun, “Gıda ambalajları başta olmak üzere otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik çevre dostu, yenilikçi ve inovatif ambalajlar üretiyoruz.

Yıllık 40 bin ton üretim kapasitemiz ile İzmir’de üretim gerçekleştiriyoruz. Güçlü ar-ge ve tasarım yapımız, yenilikçi kurumsal yapılanmamız ile farklı bir ortak akıl mekanizması oluşturduk. Ve bu adımlarımızın ne kadar doğru kararlar olduğunu gördük, meyvelerini çok kısa zamanda toplamaya başladık” dedi.

"20 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Geçtiğimiz yıllarda Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan Strateji; Yetkinlik ve İnovasyon; Kültür ve Adanmışlık Yönetişim ve Finansallar olmak üzere dört kategoride bağımsız juri tarafından değerlendirilen BMC (Best Managed Companies) ödülüne de layık görüldüklerini söyleyen Cun, “Gerek Dünya Ambalaj Örgütü gerekse Türkiye Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin düzenlediği Ambalaj Ayyıldızları yarışmasında kazandığımız başarılar bunun bir göstergesi.

Hedefimiz oluklu mukavva ambalajda yenilikçi anlayışımızla satış mühendisliği yaparak sürdürülebilir ve çevreci ambalaj çözümleri üretmek" diye konuştu. Avrupa pazarı başta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Cun, “Özellikle Avrupa pazarında kabul görmek bizleri heyecanlandırıyor. İhracatta ve yurt içinde istikrarlı bir seyir izliyoruz” dedi. Yurtdışına pizza kutusu ihraç eden ilk 3 firmadan biri olduklarına dikkat çeken Cun, ayrıca EGG BAG denilen yumurta viyolünde de çevreci, ekonomik ve estetik ambalajlar ürettiklerini ve bununla da tasarım ödülleri aldıklarını ifade etti.