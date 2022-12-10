Opel, elektrikli Corsa'yı satışa sundu

2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçiriyor. Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını açıkladı. Ultimate donanımında 839.900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’ye giriş yapan Opel Corsa-e, 350 kilometreye kadar menzile sahip batarya elektrikli bir versiyon olarak öne çıkıyor.

Sportif tasarımlı, çevik bir şehirli

Opel Corsa-e, sadece sabit mıknatıslı senkron motoruyla değil, aynı zamanda önceki nesillerin kompakt dış boyutlarını koruyan sportif tasarımıyla da dinamik sürüş özellikleri sunuyor. 4,06 metrelik uzunluğuyla Corsa, çevik, pratik ve kullanışlı beş kişilik bir model. Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar verimliliği desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda görünümü de iyileştiriyor. Önceki nesle göre 48 mm daha alçak tavan kabin içindeki baş mesafesini olumsuz etkilemiyor ve coupe tarzındaki çizgisiyle sportif bir görümüm sergiliyor. İç mekandaki deri görünümlü kaptan mavisi kumaş koltuklar gelişmiş mühendisliğin bir eseri olarak öne çıkıyor. Yol tutuş özellikleri ve sürüş dinamikleri düşük ağırlık merkezinden yararlanıyor. Opel Corsa-e, iç mekanı ısıtmak ve soğutmak için bir ısı pompası kullanıyor. Isı pompası, geleneksel bir HVAC (ısıtma havalandırma kliması) sisteminden daha verimli ve daha az batarya enerjisi tükettiğinden menzile olumlu yansıyor.

136 HP güç üretimi, 350 km’ye kadar menzil

Yeni Corsa-e, kullanıcılarına ileri teknolojili bir elektrikli ulaşım modeli sunuyor. WLTP’ye göre 350 km’ye varan menzili ile beş koltuklu Corsa-e, günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya, 100 kw’lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Corsa-e, duvar tipi şarj istasyonu, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümlerini destekliyor. Ayrıca 8 yıl/160.000 km’lik batarya garantisi de standart olarak sunuluyor. Sürücü, Normal, Eko ve Spor olmak üzere üç sürüş modundan birini seçebiliyor. Spor sürüş modu, menzil üzerinde orta düzeyde bir etki yaparken üstün sürüş dinamikleri sunuyor. Eco modu ise sürücüyü daha fazla verimlilik için destekliyor. Corsa-e’nin güç-aktarma sistemi, emisyonsuz sürüşü maksimum sürüş keyfi ile harmanlıyor. 100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm anlık maksimum tork üreten motor, anlık gaz tepkisi, çevik sürüş özellikleri ve dinamik bir performans sunuyor. Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Bu, spor otomobil benzeri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Önce güvenlik

Daha çok üst sınıf araçlarda kullanılan teknolojiler ve destek sistemleri, Corsa-e’de de sahneye çıkıyor. ABS, ESP, yokuşta kalkış desteği, ön, yan ve perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız limitleyici, aktif acil fren sistemi (yaya algılama özelliğiyle) ve ön çarpışma ikazı, standart güvenlik donanımları arasında. Corsa-e’nin aydınlatma elemanları da güvenliği artırırken verimliliği de destekliyor. Aydınlatma performansından ödün vermeden halojene kıyasla yüzde 80’in üzerinde enerji tasarrufu sağlayan verimli LED farlar, özel reflektör teknolojisi sayesinde geceyi gündüze çeviriyor. Yüksek teknolojili ön kamera sayesinde trafik işareti tanımlama sistemi, LED işaretler gibi farklı bilgileri algılıyor. Sistemde kayıtlı olan hız limitleri ekranda gösteriliyor. Radar destekli hız sabitleyici ve sensör tabanlı yan koruma, yeni Corsa’da ilk kez kullanıma sunuluyor. Araç, istem dışı olarak şeritten çıkarsa, aktif şerit yardımcısı zarif hareketlerle direksiyona müdahale ediyor. Aktif sürüş asistanı devredeyken araç, sürüş şeridinin ortasında tutuluyor. Ayrıca yan kör nokta asistanı ve çeşitli park yardımcıları da sunuluyor.

Son teknoloji konfor unsurları Ultimate donanımda standart

Türkiye’de Ultimate donanım seviyesiyle satılmaya başlanan Corsa-e, tüm bu güvenlik donanımlarına ek olarak konfor ve tasarım donanımlarıyla da eksiksiz bir paket sunuyor. Tasarımda 17 inçlik alaşımlı jantlar, karartılmış arka camlar, krom detaylı pencere çerçeveleri, siyah tavan, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, deri görünümlü kaptan mavisi kumaş koltuklar, deri görünümlü kapı döşemesi, piano black iç dekor ile şık bir kombinasyon sağlanıyor. Corsa-e’nin konfor ve teknoloji donanımlarında, küçük sınıf hatchback’lerdeki tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. 7 inçlik dokunmatik renkli ekranı, 6 hoparlörü, bluetooth, Apple CarPlay2, Android Auto1 ve USB çıkışı ile desteklenen Multimedya sistemiyle farklı seçenekler tüm bir pakette yönetilebiliyor. Ayrıca otomatik açılan ve kapanan ön ve arka camlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, hız sabitleyici (Cruise Control), 60/40 katlanabilir arka koltuklar, düz tabanlı spor ve çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektronik park freni, kol dayama, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar, otomatik yanan farlar, ışığa duyarlı otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur sensörü, ön ve arka park sensörü, 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, elektronik iklim kontrollü klima, 6 yönlü sürücü ve yolcu koltuğu, ön koltuk sırtlarında cepler, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler Ultimate donanım paketi kapsamında yer alıyor. Müşteriler, Opel Corsa-e modelinde 7 farklı renk seçeneğinden birini tercih edilebiliyor.