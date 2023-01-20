Organik atıklarla 874 hanenin 1 aylık tüketimi kadar elektrik üretildi



Kemal Kükrer, üretimde mükemmellik anlayışının yanı sıra döngüsel ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir projelere imza atıyor. Kemal Kükrer’in Eskişehir fabrikasında oluşan organik atıklar, Eskişehir Belediyesi’nin elektrik üretim tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede hem doğal kaynakların hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunan marka, organik atıklarıyla bugüne kadar 874 hanenin 1 aylık elektriğinin üretilmesine de destek oldu.

Ajinomoto Türkiye İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, 2013’te dünyanın lider gıda şirketlerinden Ajinomoto’nun bünyesine giren Kemal Kükrer’in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile el ele yürüttüğü projenin önemini şöyle açıkladı:

“Kemal Kükrer, her zaman en iyinin peşinde olma hedefiyle öncü marka konumunu her alanda sürdürmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ışığında başladığımız, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bu anlamlı proje sayesinde bugüne kadar 758 ton organik atığın 201 Megawatt elektrik enerjisine dönüşmesini sağladık. Tamamen atıkların dönüştürülmesi yoluyla enerji üretimine katkıda bulunduğumuz projemiz kapsamında 874 hanenin 1 aylık tüketimine karşılık gelen miktarda elektrik enerjisi üretilmesinin yolunu açtık.”

Çevrenin korunmasına destek olmanın sürdürülebilir bir doğa için şart olduğunu vurgulayan Altun, Ajinomoto Türkiye olarak destekleyici birçok proje için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Projenin sağladığı değer

Şu ana kadar Kemal Kükrer fabrikasında çıkan organik atıklar ile üretilen 201 Megawatt elektrik enerjisi ile:

- Birbirinden lezzetli 53 bin 600 adet yemeğin fırında pişmesine ya da

- 456 bin 818 sohbete eşlik eden çay veya kahveler için elektrikli su ısıtıcısında su kaynatılmasına ya da

- 190 bin 341 gün boyunca besinlerin tazeliğinin buzdolaplarında korunmasına ya da

- Birlikte yenen lezetli yemekler sonrasında 182 bin 462 kez bulaşık makinelerinin çalışmasına ya da

- 874 hanenin tam 1 aylık elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuldu.