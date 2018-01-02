OTAŞ ve Ooredoo Türk Telekom için anlaşamadı
Katarlı telekom şirketi Ooredoo ile OTAŞ arasındaki pay alım müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Katarlı telekom şirketi Ooredoo, Türk Telekom'da pay alımı konusunda ön görüşmeler yaptıklarını ancak müzakere aşamasında bir ilerleme sağlanamadığını açıkladı.
OTAŞ, yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar krediyi geri ödeyemediği için Türk Telekom hisselerini satmanın da aralarında bulunduğu seçenekleri değerlendiriyor.
Hisseler için Saudi Telecom Company ve Ooredoo ile görüşmeler yürütülüyordu.
Türk Telekom hisseleri saat 10:55'de yüzde 1,86 düşüşle 6.32 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,96 primle 116.470 puan seviyesinde yer aldı.