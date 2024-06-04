Yurt içinde otobüs pazarında lider olduklarını dile getiren Kerem Erman, yüzde 30'un üzerindeki pazar paylarını korumayı hedeflediklerini, bu kapsamda yeni ürünlerini piyasaya sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Otonom araçlar için Sakarya Üniversitesi ve birkaç üniversiteyle daha görüştüklerini belirten Erman, "Bu araçların kampüs içerisinde görünür olmasını ve öğrencilerimizin bu alana ilgi duyarak otonom kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz. Sakarya Üniversitesi kampüsünde otonom aracımızı test ettik. Birkaç üniversite ile görüşme halindeyiz. Otonomla ilgili en ileri projemiz İspanya'da olacak. Bu konu için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Önceliğimiz Almanya ve İskandinavya pazarları"

İhracat konusunda da güçlü oldukları pazarların İtalya, İspanya, Fransa olduğunu söyleyen Erman, yeni hedefin Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmek olduğunu belirtti:

"İtalya'da şu anda rekor seviyedeyiz. Yeni hedefimiz ise Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmek. Bunun için elektrikli araç portfolyosunun hazır olmasını bekliyorduk. Hazırlıklarımız tamam, ekibimizi de kurduk. Dolayısıyla şimdiki önceliğimiz Almanya ve İskandinavya pazarları. Sakarya'daki fabrikamıza oldukça yatırım yaptık. AR-GE'miz zaten çok güçlü. Artık Avrupa pazarlarına yönelik oldukça sağlam bir hazırlığımız var. Satış sonrası ve yedek parça networkünü de bu büyük rakiplerle mücadele edecek şekilde organize ettik."

"Kamu alımlarında durgunluk yaşanıyor"

Türkiye otobüs ve minibüs pazarında bir durağanlık yaşandığını ancak şirket olarak bu durumdan etkilenmediklerini belirten Erman, özellikle belediye seçimlerinden sonra ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla pazarda bir durgunluk yaşandığını, kamu alımlarında bundan sonrası için yıl sonuna kadar bir yavaşlama beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de tanıtımını yaptıkları 'mikrobüs' olarak sınıflandırılan Centro modelinin, benzinli ve dizel versiyonlarının yurt içinde ve dışında ilgiyle karşılandığını anlatan Erman, bu modelin belediyelerde kullanılan 12 metrelik araçlara kıyasla yaklaşık yüzde 80 hem alım fiyatı hem de işletim maliyeti açısından avantaj sağladığını dile getirdi.