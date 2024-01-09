Özbekistan ve Kazakistan’da 2 fabrikayı faaliyete geçirecek

2024 yılında konsolide bazda tek haneli satış hacmi büyümesi ön gören şirket, yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrikayı faaliyete geçirecek.

Coca Cola İçecek (CCI), 2023 gerçekleşmeler ile 2024 yılını beklentilerini açıkladı. CCI tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 2023 yılı son çeyrekte konsolide satış hacmi yıllık bazda yüzde 11,5, yılın tamamında ise yüzde 2,6 geriledi.

Şirket, 2024 yılında konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi; hem Türkiye'de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme öngörüyor. Şirket, düşük yüzde 40'lı kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi ve2023 yılına paralel FVÖK marjı hedefliyor.

Orta Asya ve Irak’ta tüketim arttı

CCI'nın açıklamasında, 2023 yılında, doğal afetler, makroekonomik olumsuzluklar ve komşu bölgelerdeki siyasi huzursuzlukların tüketicilerin satın alım gücünü, harcama isteğini ve dolayısıyla iş üretimini etkilediği belirtildi. Açıklamada, “Buna bağlı olarak, daha önceki üç aylık sonuçlarımıza ilişkin bilgi notlarında belirttiğimiz gibi, CCI'ın satış hacmi de bu dış faktörlerden olumsuz etkilenmiştir.

CCI’ın konsolide satış hacmi 2023 yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 1,5 milyar ünite kasa olmuştur. Orta Asya ve Irak operasyonları sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 10,7 artışla hacim büyümesine oldukça olumlu katkı sağlarken, Türkiye ve Pakistan operasyonları, konsolide hacim performansını aşağı çekmiştir.

Uluslararası operasyonlar, çoğunlukla Pakistan'daki düşük hacim üretimi nedeniyle 2023 mali yılında yıllık yüzde 1,1'lik hafif bir gerileme kaydetmiştir. 2023’ün 4. çeyreğinde toplam uluslararası satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,7 azalırken, gazlı içeceklerdeki düşüş yıllık bazda yüzde 6,3 ile biraz daha yüksek olmuştur” denildi.

“Depremin etkisi sürdü”

2023 yılında faaliyet ortamımızda, bazıları zaten iş planlarımızda yer alan, bazıları ise beklenenden daha ciddi seviyede olan çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı kaydedilen açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “Türkiye'deki yıkıcı deprem ve Pakistan'daki makroekonomik zorluklar yıl boyunca hacimlerin beklenenden daha düşük olmasına yol açtı.

2024 yılına baktığımızda, çeşitlendirilmiş marka portföyümüzden, uygulama kabiliyetlerimizden ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösterme uzmanlığımızdan yararlanmaya devam edeceğiz. Odak noktamız değişmemiştir: Kaliteli Büyüme Algoritması sunarak değer yaratmak ve kişi başına düşen NARTD tüketimini artırmak.

CCI’ın gelecek değerini en üst düzeye çıkarmak için talepten önce yatırım yapmaya devam ediyor olacağız. 2024’te, yeni hat eklemeleri ve çeşitli operasyonlarda dijitalleşmenin yanı sıra Özbekistan ve Kazakistan'da iki yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi umuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, küçük paketlerin payının 2023’te 109 baz puan artışla yüzde 23,7'ye yükseldiği, yerinde tüketim kanalının payının da 29 baz puan artışla yüzde 12,7'ye ulaştığı kaydedildi.