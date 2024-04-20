Paribu, Dünya Sanat Günü'nde yaratıcı destek programını duyurdu

Zühre KURT

Paribu, üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Dünya Sanat Günü'nde topluma katma değer yaratmaya özen gösteren projeler ve iş birlikleri geliştirdiği paydaşları ile bir araya geldi. Paribu, yaratıcı endüstriler alanında öğrenim gören gençleri desteklediği 10 Creative Fellows programının ilk dönem çıktılarını açıkladı ve programın ikinci dönemini başlattığını duyurdu.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Katalist Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’ndan Jülide Erdoğan’ın Paribu’nun Kültür Sanat Destek Yaklaşımı ve Etki Analizi Bulguları sunumu ile devam etti. Yasin Oral: “İlk çalışmadan güzel sonuçlar çıktı, başarılı oldu. İkinci programı merakla bekliyorum, desteleriniz çok önemli.

Umuyorum ki birlikte bunun devamını getirecek, başka yerlere evrilecek birbirinden değerli çalışmalar üreteceğiz” dedi. Erdoğan program ile ilgi şunları söyledi: “Yaratıcı endüstrilerin çıkış noktasına sanat, insan ve teknoloji boyutuyla bakmaya çalışıyoruz. Buradaki insan boyutu bizler için çok katmanlı, her daim özellikle kültür sanat, spor ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte beslenecek yapıda insanlar olarak düşünüyoruz.

Paribu olarak sürdürülebilir sosyal sorumluluk stratejisini oluştururken, kültür sanat mekanlarının ve etkinliklerinin yaygınlaşmasına, bu alanlara erişimin artmasına, bağımsız, alternatif kültür sanat üretiminin varlığını sürdürmesine destek olmayı hedefledik.” Etkinliğin ikinci kısmında 10 Creative Fellows mentorlarından İKSV Alt Kat Yöneticisi Eda Göknar, HOOD Base Kurucu Ortağı Murat Kılıkçıer ve programın ilk dönem fellow’larından Berkay Okur ve Edanur Dursun’un katılımıyla “Yaratıcılığın ONlarca Yolu” paneli gerçekleştirildi.

Program mentorları Eda Göknar ve Murat Kılıkçıer yaratıcı endüstrilere gençlerin katılımı ve bu endüstrilerde iş birliklerinin güçlenmesinin yolları üzerine paylaşımlarda bulundular. İlk dönem fellow’larından Edanur Dursun ve Berkay Okur 10 Creative Fellows programındaki deneyimlerinden ve bu deneyimin kendi projelerine etkisinden bahsettiler. Etkinliğin son oturumunda Paribu Sosyal Sorumluluk Programları Yöneticisi Meltem Haykır 10 Creative Fellows programının ikinci dönemi için planlanan paylaştı. 10 Creative Fellows programı başvuruları 16 Nisan – 7 Haziran 2024 tarihleri arasında devam edecek.

Sorumluluklarıyla yarının dünyasına katkı sağlıyor

2017 yılında kurulan Paribu, alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Müşteri Deneyimi İş Birimi ile 6 milyonun üzerinde kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Bağımsız blokzincir projesini geliştiren Paribu, ekosistemdeki farklı projeleri de finansal ve teknolojik yatırımlarla destekliyor. Blokzincir bilinirliğini artırmak adına çalışmalar yürütürken; kültür sanat, spor ve eğitim alanlarında sorumluluk alarak yarının dünyasına katkı sağlıyor. Doğru bilginin kaynağı ParibuLog’da sektöre dair içerikler yayınlıyor.