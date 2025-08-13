Pegasus, 200 bin koltuğu 5 eurodan satışa çıkardı
Pegasus, 13-14 Ağustos’ta alınacak yurt dışı biletlerini vergiler hariç 5 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Seyahatler 26 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 arasında yapılacak.
Pegasus Hava Yolları, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak yurt dışı biletlerinde, vergiler hariç 5 eurodan başlayan fiyatlar sunuyor.
Kampanya kapsamında alınacak biletlerle, 26 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
Pegasus, bu özel fırsat için toplam 200 bin koltuk ayırdı.