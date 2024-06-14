Pegasus, Kurban Bayramı tatili için 97 ek sefer düzenleyecek

Ek seferlerin 64'ü iç hatlara, 28'i KKTC'ye, 4'ü İtalya'ya ve 1'i ise Kuveyt'e düzenlenecek.

Bayram nedeniyle yolcuların en çok tercih ettiği uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu.

KKTC'ye yoğun yolcu talebi nedeniyle Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek sefer düzenlenecek.

Pegasus yolcuları, yurt dışında ise İtalya'yı tercih etti.