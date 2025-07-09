Pegasus’tan yurt dışı uçuşlara 11 eurodan başlayan fiyatlarla kampanya

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahati planlayan yolcular için dikkat çekici bir kampanya başlattı.

9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle, 1 Eylül - 25 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarında fiyatlar 11 euro + vergilerden başlayacak.

Şirketin resmi duyurusuna göre kampanya kapsamında toplam 50 bin koltuk satışa sunulacak.

Pegasus’un bu kampanyası, hem tatilciler hem de iş seyahati yapacak yolcular için ekonomik uçuş fırsatları sunuyor.

Biletler, Pegasus’un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.