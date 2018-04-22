Penta, ‘En İyi Katma Değerli Dağıtıcı’ seçildi

22 Nisan 2018

Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, IBM Bölgesel Mükemmellik ödül töreninde Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin “En İyi Katma Değerli Dağıtıcısı” seçildi.

Penta, bir önceki yıl aldığı MEA Bölgesi “Dönüşüm ve Büyüme Alanında En İyi Dağıtıcı” ödülüyle birlikte, iki yıl üst üste “Bölgesel Mükemmellik” ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törende, IBM’nin bulunduğu 7 farklı bölgedeki en başarılı iş ortaklarına ödülleri verildi. Son 2 yıldır “Bölgesel Mükemmellik” ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Başarılı bir 2017 yılının ardından çalışmalarımızın ödüllendirilmesi sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

Bilişim sektöründe önde gelen 16 markanın tek distribütörü

Penta, 2017 yılını 2,5 milyar TL’lik ciroyla kapattı. Penta, kişisel bilgisayarlardan bilgisayar bileşenlerine, yazıcılardan yazılım ürünleri, sarf malzemeleri, oyun konsolları, veri depolama ve ağ ürünlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Penta, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla ciro bazında yüzde 35 oranında büyüdü ve yaklaşık 57 milyon TL’lik net kara ulaştı. 4 bin 300 aktif bayisi ile 40’tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerinin dağıtımını yapan Penta, bilişim sektörünün önde gelen 16 markasının, 25’ten fazla kategorisinin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak rakiplerinden ayrılıyor.

Penta, 2017 Bilişim 500 Araştırması satış gelirlerine göre Türkiye’nin en büyük üçüncü bilgi teknolojileri şirketi oldu. Mürsel Özçelik, 11 bin metrekareyi aşan depolama alanıyla ve gelişmiş lojistik hizmetleriyle Türkiye’nin en büyük teknoloji dağıtıcılarından biri olduklarını söyledi. Dijital hizmetleri sayesinde iş ortaklarımıza esnek çözümler sunduklarını ifade eden Özçelik, sektörünün ilk B2B e-ticaret platformu olan Bayinet ile uçtan uca entegrasyon sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Özçelik: Türkiye'nin gelişen ekonomisi teknoloji yatırımlarını artırıyor

Özçelik, “Altyapı, yazılım ve bilişim hizmetlerindeki büyüme gelecek yıllarda artmaya devam edecek. Bu gelişmelerle beraber teknoloji yatırımlarının hız kazandığını görüyoruz. Birçok ülkeyle kıyaslandığında, ülkemizde genç nüfus oranının yüksekliği, teknolojinin yakından takibi konusunda bizim için ayrı bir avantaj” açıklamasını yaptı.