Penta Teknoloji borsa yolunda

26 Aralık 2017

Gözde Girişim, Penta'nın halka arzı için Wood & Co.'nun yetkilendirildiğini bildirdi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yüzde 54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ'nin paylarının Borsa İstanbul'da halka arzı planlanmakta olup, uluslararası piyasalarda, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere Wood & Company Financial Services'in (WOOD&CO) global koordinatör olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir"