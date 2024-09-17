PetroDATA, yeni pazarlara açılmayı hedefliyor

Meryem KARADAĞ-MERSİN

PetroDATA kurucusu Mustafa Çağrı Altındal, “Mevcut pazar payımızı koruyarak yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” dedi. Müşterilerinin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmayı ilke edindiklerine dikkat çeken girişimci Altındal, taşıt tanıma sistemleri üzerine Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ana hizmet alanlarından da bahseden Altındal, akaryakıt sektörü için pompa, şantiye ve tanker otomasyonu için özelleşmiş çözümler sunarak, yakıt yönetimi ve güvenliği optimize etmeyi hedeflediklerini belirtti. PetroDATA olarak akaryakıt ve lojistik sektöründeki şirketlerin operasyonel zorluklarını yenmeleri için yenilikçi ve erişilebilir yazılım çözümleri geliştirdiklerini dile getiren Altındal, “İlk ürünümüz olan MCSTATION Akaryakıt Otomasyonu, şantiye, lojistik, fabrika ve akaryakıt istasyonları için özel olarak tasarlandı. Ürünümüz yakıt güvenliği, manuel takip, kâğıt israfı, insan hataları, hırsızlık, birden fazla istasyonun iş süreçlerinin takibi, depo takibi, vardiya takibi, satış veya araç dolum işlemleri, operasyonel verilerin değerlendirilmesi gibi problemlerin çözülmesine yardımcı oluyor. İkinci ürünümüz olan MCWASH yıkama sistemleri, self servis araç yıkama istasyonları için tasarladığımız bir ürünümüzdür.” dedi.

“Stratejik ortaklıklar kurmayı planlıyoruz”

“Geçtiğimiz 10 yılda uluslararası pazarlara açıldık ve şu anda 100’ün üzerinde müşteri portföyüne ulaştık” diye konuşan Altındal, “Araç takip, Araç Tanıma Teknolojileri, RFiD Teknolojileri, Akıllı Sera Otomasyonu, Uzak Mesafe Data Transferi ve Lojistik odaklı Ar-Ge yatırımlarını artırarak sektördeki öncü konumunu güçlendirmek istiyoruz. Mevcut pazar payımızı koruyarak yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Bu amaçla stratejik ortaklıklar kur arak ve dağıtım ağımızı genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor

Yeşil dönüşümün sürekli bir yolculuk olduğuna inandıklarına vurgulayan Altındal, bu yolculukla birlikte çevresel performansları sürekli iyileştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Altındal, “Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörünün yeşil dönüşümünün öneminin farkındayız ve bu dönüşümü desteklemek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Şirketimiz bununla ilgili iş zekâsı modelleri geliştirmekte ve müşterilerimizin yakıt tüketimlerini ve karbon ayak izlerini küçültmelerini hedeflemekteyiz” dedi.