Petrol Ofisi'nde Selim Şiper dönemi başladı

16 Ekim 2017

İpragaz'ın eski üst yöneticisi (CEO) Selim Şiper'in, Petrol Ofisi'nde bugünden itibaren CEO ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini devraldığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Şiper, "Petrol Ofisi pazar lideri ve halen bu liderliğe yakışır nitelikler taşıyor. Petrol Ofisi'nin önümüzdeki dönemi, bu değerli niteliklerin daha da belirginleştiği, aralarına katılacak yeniliklerle daha da zenginleştiği bir süreç olacak. Petrol Ofisi, istikrarlı ve sağlıklı bir yapı ile hem nitelik hem de nicelik olarak daha da güçlenecek, daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.

Hollandalı şirket Vitol Grubu tarafından haziranda 1,37 milyar euroya satın alma süreci tamamlanan Petrol Ofisinin üst yöneticiliğine Şiper'in getirildiği 8 Ağustos'ta duyurulmuştu.

Kaynak: AA