Türkiye Süper Ligi’ne özel fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’i geliştiren Petrolig Games yatırımlarına devam ediyor. Yüzde yüz Petrol Ofisi iştiraki olan şirket, The Sandbox içerisinde futbol ve metaverse evrenini oyun ekseninde bir araya getirecek.

Metaverse pazarı 700 milyar dolara ulaşacak

Türkiye ve dünyada futbola olan büyük ilgiye paralel olarak eğlence ve oyun alanında yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüklerini açıklayan Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, “2030 yılına kadar yaklaşık 700 milyar dolara ulaşması beklenen metaverse başlı başına yeni bir ekonomi. Zamanında mobil oyun sektörünün gelir yaratma potansiyeli hakkında soru işaretleri vardı; bugün Hollywood’u cirosuyla geride bıraktı. Metaverse’te de geleceğe yönelik ciddi bir potansiyel görüyoruz” dedi.

2023’te kullanıcılarla buluşacak

Metaverse’te trendlere uygun, kreatif, yenilikçi ve benzersiz projeler ortaya koymanın gerektiğine inandıklarını belirten Cafer, “Gerçek hayatın yansıması olan metaverse’te sporun yer almaması düşünülemezdi. Bugüne kadar The Sandbox’da bunun birçok güzel örneğini gördük, önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. The Sandbox’ta oyun geliştirmeyi yeni bir ülkeye açılma gibi ele alıyoruz. Odağında futbol olan fakat bununla sınırlı kalmadan eğlenceli ve yaratıcı deneyim sunacak bir oyun dünyası üzerinde çalışıyoruz. Futbolun sosyal tarafı çok güçlü, özellikle bu kısmı ön plana çıkaracağız. 2023’ün ilk çeyreğinde “Sosyal Lig Arena”nın ilk aşamasını tamamlamayı hedefliyoruz, bu kapsamda The Sandbox ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı sürdürmekteyiz” ifade etti.