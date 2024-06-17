Peugeot'dan 2024 Paris Moda Haftası'na destek

2024'de ilk kez 18-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İlkbahar/Yaz 2025 Erkek Moda edisyonuyla Paris Moda Haftası, 24-27 Haziran tarihlerinde ise Sonbahar/Kış 2024/2025, 2025 Haute Couture haftasıyla göz alıcılığı ön plana çıkartacak.

Peugeot, bu ortaklığın resmi partneri olarak Paris Moda Haftası tarafından davet edilen kişilerin ulaşımında kullanılacak olan 408 Hybrid ve 408 Plug-in Hybrid modellerinin yanı sıra yeni e-3008'de dahil olmak üzere Paris Moda Haftası'na 30 araçlık büyük bir ürün yelpazesiyle eşlik edecek.

Tasarımcılara ilham veren marka

Peugeot, 2024 Paris Moda Haftası aracılığıyla lüks moda markası 3. Paradis'in kurucusu Emeric Tchatchoua ile iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. 2023'de başlayan iş birliği, Emeric Tchatchoua'nın Peugeot 'Inception Concept' modelinden esinlenerek tasarladığı kıyafetin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Emeric Tchatchoua bu yıl ilk kez Paris Moda Haftası'na katılıyor ve Peugeot kendisine eşlik ediyor. 3. Paradis'in göz alıcı renklerinden ilham alan iki Peugeot 408 modeli de bu etkinliğin öne çıkan ilgi çekici öğelerinden olacak.