Pınar Et, 2023 yılında karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı

Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, üretim tesislerinde yapımı 2023 yılında tamamlanan, 1,77 MWp kurulu güce sahip GES yatırımının toplamda 20 bin metrekarelik santral sahasında bulunduğunu söyledi. Demir, 2050 yılında karbon nötr kuruluş olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için bundan sonra da sürdürülebilirlik temelli yatırımlarının süreceğini belirterek, “2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu yüzde 30 ve su ayak izini de yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Doğal kaynak korunmasına katkıda

Sürdürülebilirlik uygulamalarıyla hem sektörde hem de Türkiye’deki üretimin her alanında bu uygulamaların yaygınlaşmasında da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen Demir “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su ve atık su, döngüsel ekonomi, atık ve biyoçeşitlilik alanlarında projeler gerçekleştirmeye ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Pınar Et, ‘Yönetim’ seviyelendirmesi içinde yer alarak, kâr amacı gütmeyen bu uluslararası kuruluş tarafından su güvenliği alanında C, iklim değişikliği alanında B notuyla derecelendirildi” ifadelerinde bulundu.