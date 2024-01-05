Pınar Et, 2023 yılında karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı
2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarına devam eden Pınar Et, üretim tesislerinde 30 milyon TL’nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etti. Şirket, bu yatırımıyla karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı.
Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, üretim tesislerinde yapımı 2023 yılında tamamlanan, 1,77 MWp kurulu güce sahip GES yatırımının toplamda 20 bin metrekarelik santral sahasında bulunduğunu söyledi. Demir, 2050 yılında karbon nötr kuruluş olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için bundan sonra da sürdürülebilirlik temelli yatırımlarının süreceğini belirterek, “2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğunu yüzde 30 ve su ayak izini de yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
Doğal kaynak korunmasına katkıda
Sürdürülebilirlik uygulamalarıyla hem sektörde hem de Türkiye’deki üretimin her alanında bu uygulamaların yaygınlaşmasında da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen Demir “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su ve atık su, döngüsel ekonomi, atık ve biyoçeşitlilik alanlarında projeler gerçekleştirmeye ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Pınar Et, ‘Yönetim’ seviyelendirmesi içinde yer alarak, kâr amacı gütmeyen bu uluslararası kuruluş tarafından su güvenliği alanında C, iklim değişikliği alanında B notuyla derecelendirildi” ifadelerinde bulundu.