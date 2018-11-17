Polat'tan Macaristan’da 400 milyon euroluk yatırım hazırlığı
Lojistik merkezi ile Macaristan’da faaliyet gösteren Polat Holding, bu ülkede güneş enerjisi ve gayrimenkul alanında da yatırım yapacağını açıkladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, 3-4 yıl içinde bu yatırımları başlatacaklarını söyledi.
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