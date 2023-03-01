Posco Assan'dan ‘paslanmaz dostluk’

Belma A. ÖZGEN

Paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan şirketinin çalışanları; Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaşandığı ilk günden beri kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde deprem bölgesine destek vermek için çalışıyor.

Posco Assan’ın Türk ve Güney Koreli yöneticileri ile çalışanları ülke genelinde başlayan yardım seferberliğine var gücüyle katılarak bölge halkının ihtiyaç duyduğu malzemeleri kısa sürede topladı. Çalışanların katkılarıyla toplanan yardımlar, TIR’lar ile depremzedelere ulaştırıldı.

Şirket, bölgeye ayni ve nakdi yardım göndermeye de devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, ‘’Ülke olarak bu zor günlerin yaralarını birlikte sarmak için ortaklarımızın yanı sıra Türk ve Koreli çalışanlarımızın destekleri ile hazırladığımız ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR'larımız bölgeye gitti. Çalışanlarımızla birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.