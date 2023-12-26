Preply, 2024 için en popüler 10 yeni yıl kararını araştırdı

Yeni bir yıla başlarken hedefler belirleme ve yaşam kalitesini iyileştirecek kararlar alma geleneğinin, 4 bin yıl öncesine, Babillilere kadar uzandığı tahmin ediliyor. 2023’ün son günleri yaşanırken 2024 için de hedefler belirlenmeye, kararlar verilmeye başlandı. ABD’de yürütülen bir araştırma, katılımcıların %23’ünün, yani 4 kişiden yaklaşık birinin, 2024’te daha çok para biriktirmeyi hedefledini ortaya koydu. Öte yandan araştırma sonuçları, mutlu olmak, daha fazla egzersiz yapmak, fiziksel sağlığı iyileştirmek gibi başlıkların 2024’ün popüler yeni yıl kararları arasında öne çıktığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Yeni yıla girerken kararlar almak, dünyanın her yerinde eski bir gelenek. Dünyanın dört bir yanından nitelikli dil eğitmenlerini online platformda yabancı dil öğrenmek isteyenlerle bir araya getiren Preply olarak, 'Dünya 2024'ten ne bekliyor?' sorusuna yanıt aramak için güncel araştırmaları ve sosyal medyayı inceleyerek 2024 için en popüler 10 yeni yıl kararını listeledik" dedi.

5 kişiden yaklaşık biri yeni bir şey öğrenmek istiyor

ABD'de yürütülen araştırmaya katılanların öncelikleri arasında finansal okuryazarlığın yanı sıra sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmaya işaret eden başlıklar da dikkat çekerken, katılımcıların %21’i daha fazla egzersiz yapmayı ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. %19’luk bir grup yeni yılda kilo vermeyi hedeflerken, katılımcıların %16’sı da 2024’te yeni bir şey öğrenme kararı aldığını dile getirdi.

Gündelik hayatın koşturmasının sağlıklı yaşam gibi temel gereksinimlerden ödün vermeyi beraberinde getirdiğine dikkat çeken Mustafa Ali Sivişoğlu, “Yıl sonu yaklaştığında bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmayı hedef olarak belirlemesi şaşırtıcı değil, zira sağlıklı beslenmek, uyku düzenini temize çekmek, daha planlı egzersiz yapmak, doğrudan yaşam kalitesini yükseltiyor ve yaşamsal tatmini artırıyor. Hem fiziksel sağlığı iyileştiriyor, hem de duygusal olarak rahatlama sağlıyor. Öte yandan yaklaşık 5 kişiden birinin yeni bir şey öğrenmeyi hedeflemesi de, kişisel ve mesleki gelişimin mutlulukla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Seyahat ve yabancı dil öğrenmek de öne çıkıyor”

Özellikle uzaktan çalışma ve dijital göçebelik gibi kavramların yaygınlaşmasıyla insanların daha özgür bir yaşam tarzı benimseme olasılığının arttığını ifade eden Mustafa Ali Sivişoğlu, “Tam da bu sebepten, yeni yıl hedefleri arasında seyahat etmek ve yabancı dil öğrenmek başlıkları da öne çıkıyor. Pek çok insan, çalışırken gezebilecekleri bir yaşam tarzına bir an önce geçmek istiyor. Ekonomik seyahat rotalarına yönelik arayış artarken, Makedonya, Kosova, Arnavutluk gibi vizesiz gidilebilecek ülkeler de 2024’te pek çok insanın yılın bir döneminde ziyaret etmek istediği rotalar arasında konumlanıyor. Elbette yurt dışında daha kolay gezebilmek ve yaşayabilmek, yabancı dil yetkinliği kazanarak daha fazla iş olanağına erişebilmek, yurt dışı çalışma fırsatları elde edebilmek için yabancı dil öğrenmek, 2024 hedefleri arasında popülerleşiyor. Neyse ki bugünün olanakları, bireylerin diledikleri yerden, ana dilini konuşan özel öğretmenlerle hedeflerini gerçekleştirebilmek için yabancı dil öğrenmesini mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

“Dil öğrenme sürecini destekleyen esnek ve etkili bir yol sunuyoruz”

Dil öğrenmeye yöntemlerinin online dil kursları, dil değişim programları, dil dershaneleri gibi seçenekler sunduğunu dile getiren Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Her yeni yıl hedefinde olduğu gibi, 2024’te yeni bir dil öğrenmek isteyenler için de en önemli husus, motivasyonu korumak. Online İngilizce kursu, online Fransızca kursu, online Rusça kursu gibi pek çok seçenek sunan Preply, bu noktada dil öğrenme sürecini destekleyen esnek ve etkili bir platform olarak öne çıkıyor. Preply, kullanıcılara ihtiyaç ve seviyelerine uygun özel öğretmenleri bulma ve onlardan online yabancı dil dersleri alma fırsatı veriyor. Bu sayede öğrenciler, yabancı dil öğrenme sürecini kendi hızlarına göre ayarlayabiliyor. Kişiselleştirilmiş yabancı dil öğrenme deneyimiyle öne çıkan online İngilizce eğitimi platformu Preply, yabancı dil öğrenmeyi yorucu ve stresli bir süreç olmaktan çıkarıp, eğlenceli ve heyecan verici bir sürece dönüştürüyor. Bu sayede online yabancı dil kurslarından verim almak konusunda endişeleri olanlar da etkiyi doğrudan, kendileri üzerinde gözlemleyebiliyor. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çinçe gibi dillerde, 32 bin deneyimli dil öğretmenini dünyanın dört bir yanından 1 milyonu aşkın öğrenciyle buluşturan Preply olarak, 2024'te de herkesin yeni yıl hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”