QNB Finansbank (QNBFB) temettü dağıtacak mı? Resmi açıklama geldi

QNB Finansbank (QNBFB), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek genel kurul kararlarını duyurdu.

Buna göre şirketin 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net kârı 33,1 milyon lira olarak kayda geçti. Şirket, bu miktarı yedek akçe ve diğer bazı fonlara aktardı.

QNB Finansbank (QNBFB) temettü dağıtacak mı?

QNB Finansbank, bugünkü yönetim kurulu kararıyla yatırımcılarına temettü ödememe kararı aldı.