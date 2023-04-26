Ramazan ayında Modanisa’dan en çok ABD ve Almanya alışveriş yaptı

Online moda ve alışveriş platformu Modanisa, iç pazardaki istikrarlı büyümesinin yanı sıra yurtdışında da pazar payını yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon nefes alabilen konforlu kumaşları rahat silüetlerle birleştiren tasarımların öne çıktığı Modanisa Ramazan Koleksiyonu ile Avrupa ülkelerinde rekor kırıldı. Geçen yılın Ramazan ayı satışları ile kıyaslandığında ciroda dolar bazında yüzde 43 artış sağlandı.

Bu Ramazan Modanisa, en çok ciroyu sırasıyla Türkiye, ABD, Almanya, Ürdün ve Fransa’dan yapılan satışlarla sağladı. Türkiye’de ise en çok satışı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli illerinde gerçekleştirdi.

Modanisa’nın global pazarlardaki gücünü istikrarlı bir şekilde artırdıklarına dikkat çeken Modanisa Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Boyacıgil, “Ramazan ayında dünyanın dört bir yanında çeşitli kampanyalar ve Ramazan ayına özel koleksiyonlarla müşterilerimizle buluştuk. Ramazan ayının ihtiyaçlarına özel şekillendirdiğimiz kampanyalarımızla müşteri taleplerine karşılık verirken, ABD ve Almanya gibi zorlu pazarlarda ciro rekoru kırdık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük bir artış elde ettik. Markamızın, ülkemizin adını dış pazarlarda daha güçlü duyurmamızı sağlayacak hamlelere devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kendi markalarına ilgi artıyor

Modanisa’nın kendi özel markaları olan Refka, Benin ve Alia ise ay boyunca tüm ürünler arasında satışlardan yüzde 35’lik pay aldı. Koleksiyonlarda yer alan, şıklık ve konforu ön plana çıkaran abaya, feraceler, triko tesettür elbise ve büyük beden ürünler yaklaşan sıcaklar da göz önünde bulundurularak daha çok tercih edildi.

225,2 milyon kişiye erişim sağlandı

Ramazan ayı boyunca oturum başı sayfa sayısı 26 milyona ulaştı. 225,2 milyon kişinin toplam erişim sağladığı Modanisa’nın dünya genelindeki teslimat sürelerinde ise yüzde 20'lik iyileşme görüldü.

En çok 25-34 yaş grubu alışveriş yaptı

Modanisa’nın Ramazan Koleksiyonuna ay boyunca en çok 25-34 yaş grubu ilgi gösterdi. Bu yaş grubunu 35-44 izlerken, 18-24 yaş grubu ise siteden en çok alışveriş yapan üçüncü kategori oldu.