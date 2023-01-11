Re-Pie Portföy’den 1.7 milyarlık yatırım
Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye’de girişim ve gayrimenkul yatırım ekosistemine desteğini 2022 yılında da artırarak sürdürdü. Toplam yatırımları 1.7 milyar lirayı aşan şirket, geçen yıl 43 girişim sermayesi yatırım işlemiyle toplam 63.2 milyon dolar yatırım yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 10 portföy yönetim şirketinden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı Dr. Emre Çamlıbel, “Fintech, deeptech ve sağlık gibi büyüme potansiyeline sahip alanlar odağımızda olmayı sürdürecek” dedi.
Şirket, 2022'de fintech, oyun sektörü, teknoloji, sağlık ve gayrimenkul alanlarında 40’tan fazla işleme imza atarken, toplam yatırımları 1.7 milyar lirayı aştı.