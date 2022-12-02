Reis, 40. yılını kutladı

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gündoğdu ve Alihan Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Pervin Ersoy, Gamze Saraçoğlu, Eylem Şenkal, Gizem Hatipoğlu, Rachel Araz, Nora & Talya Kalpakçıoğlu, Beste Yurttaş ve daha çok birçok isim katıldı.

Katılımcılar Reis’in zamansız ve zarif modellerini yakından inceleme fırsatı buldular.

Reis Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gündoğdu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, dünyadaki akımları takip eden yenilikçi bir marka olan Reis’in, geçmiş ile günümüz arasında bağ kurduğunu ve her yaştan mücevher sevenlere hitap ettiklerini belirtti. Gündoğdu, Reis Koleksiyonları’nda en önemli detayın ise sadelik olduğunun altını çizdi.

Klasik modellerden ziyade farklı ve özgün tasarımlara yer veren Reis, 41. yılına doğa ve kadının gücünü öne çıkaran yeni yüzüyle giriyor.