Rekabet Kurulu, Getir'in devrini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı. Kurul, Getir Perakende Lojistik AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi. Şirket, haziranda kamuoyuyla yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu paylaşmıştı. İzinle şirketin market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin söz konusu teşebbüs tarafından devralınması onaylandı. Yeni yapıda Getir'in kurucularının azınlık hissesi market ve yemek teslimatı işinde sürecek.

Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin ise kontrolü Getir kurucularında kalmaya devam ederken çoğunluk hisseleri de Getir kurucularına geçecek.

Rekabet Kurumu'nun aldığı diğer kararlar...

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ’nin hisselerinin tamamının Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

DS Smith Plc'nin tek kontrolünün International Paper Company'nin tamamına sahip olduğu International Paper UK Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Diniz Holding AŞ ve Grupo Antolin Irausa SA tarafından ortak kontrol edilen Ototrim Panel Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait payların belli bir oranının Diniz Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

ALLETE, Inc.'nin ortak kontrolünün, Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen Global Infrastructure Partners V Fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bharat Serums and Vaccines Ltd.'nin tek kontrolünün Mankind Pharma Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.