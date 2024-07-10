Retay, 40 bin metrekarelik yeni tesis yatırımı yapacak
Konya 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 95 ihracat oranıyla üretim gerçekleştiren Retay Savunma, 40 bin metrekarelik yeni tesis yatırımına hazırlanıyor. 20 bin metrekarelik bir tesiste üretim yapan şirket tesisini büyüterek makine parkuru yatırımlarına başlayacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Retay Savunma, Konya 4. Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yalın üretim ve yapay zekâ ile desteklediği yatırımlar ve çalışmalarla savunma sanayiinde büyümesini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde yeni projeler geliştireceklerini ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla üretim ve ihracat potansiyellerini canlı tuttuklarını ifade eden Retay Savunma Sanayi Genel Müdürü Musa Börekci, 2026 yılının ilk çeyreğinde AS 9100 kalite belgesinin onayını almayı planladıklarını söyledi.
40 bin metre karelik yeni tesis yatırımı yapacaklarını ifade eden Musa Börekci, “Konya 6. OSB’den yerimizi aldık. Şuan 4. OSB’de ki 20 bin metrekarelik alana sahip tesisimiz yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yeni makine parkuru yatırımlarımız için yeterli alana sahip değil” dedi.
“Mim döküm yatırımı ile ithalatı azaltacağız”
Üretimde kalite ve kabiliyeti artırmak ve ithalatı azaltmak için 2023 yılında mim döküm yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Musa Börekci, “Küçük, karmaşık, dar toleranslı ve yüksek performans istenen metal parçaları üretmek için bu yatırımı yaptık.
Mim döküm bugün; otomotiv, havacılık, cep telefonu, diş hekimliği aletleri, elektronik soğutucular, elektrik bağlantı parçaları, endüstriyel takımlar, fiber optik bağlantıları, akışkan sprey sistemleri, hard disk sürücüleri, eczacılık cihazları, elektrikli el aletleri, ameliyat ekipmanları ve spor ekipmanları gibi çok geniş bir yelpazedeki endüstride kritik performans istenen parçalarda kullanılmaktadır” diye konuştu.
“Soğuk namlu dövme yapan az sayıda üreticiden biriyiz”
Türkiye’de, “soğuk namlu dövme” üretimi yapan 7-8 üretici arasında yer aldıklarını ve bu üretimi Konya’da yapan tek firma olduklarını ifade eden Börekci, “2023 yılında dövme namlu yatırımımızı yaptık. Soğuk dövme namluların tercih edilmesinin sebebi, yiv ve set ömürlerinin uzatılması içindir. Soğuk dövme zor bir tekniktir. Sıcak dövmenin aksine elde ya da preslerde yapılması mümkün değildir.
Soğuk dövme, namluya senkronize olarak tonlarca ağırlıkta darbeler indiren hidrolik çekiçlerce yapılır. Bu da metalin gevrekliğini azaltarak yiv ve setleri aşındırmak için gerekli olan atım sayısını ciddi olarak yükseltir. Ayrıca metal, dövme aşamasında bir ısıl işlem görmemiş olduğu için bu teknik, atış sırasında oluşan yüksek sıcaklıkların metalin moleküler yapısını bozmasını da güçleştirmiş olur” dedi.
Savunma sanayinde yerli üretime önem vermediğiniz sürece dışa bağımlı olmak zorunda kalındığını belirten Börekci, “Dijitalleşme yatırımlarına ağırlık veren entegre bir tesis olarak kalıphane bölümünden, plastik enjeksiyona, metal enjeksiyon, talaşlı imalatı, namlu hattı, kumlama, indüksiyon, krom kaplama, boyahane, ahşap işleme, markalama alanı gibi birçok hattımız kendi bünyemizde yer alıyor. Kompleks olarak A’dan Z’ye tüm üretimi kendi bünyemizde yapıyoruz.
Üretimlerimizin her aşaması dijital olarak takip ediliyor. ERP ve MES kullanıyoruz. Kalite kontrolünü yapmak için yapay zekâ yatırımı yaptık. Montaj öncesi tüfek bileşenlerini ve bitmiş tüfeği de yapay zekâ ile kontrol edebilecek bir yapı kuruyoruz. Retay olarak savunma sanayine katkımızı artırmak için dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yalın üretim ve yapay zekâ ile üretimlerimizi destekleyerek ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.
“Yivli tüfeğimiz ABD’de birinci oldu”
2019 yılında ABD’li bir firma ile yivli tüfek üretmek için görüşmelere başladıklarını söyleyen Retay Savunma Genel Müdürü Musa Börekci, üretimin ardından tüfeğin ABD’de “2024 Yılın Bullseye Tüfeği” birincilik ödülünü aldığını belirtti. Börekci, bu üretimdeki başarının ardından ABD ve Avrupa’nın önde gelen firmaları ile proje ve ürün bazlı görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
“Retay Akademi ile nitelikli iş gücüne katkı”
Nitelikli işgücünü artırmak adına Retay Savunma Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Taşdeviren önderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kepez’in hayali olan Retay Akademi’yi kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Musa Börekci, “Son 2 yılda ciddi anlamda mühendis yatırımı yaptık. Öğretici ve mühendislerimizi geliştirici yaklaşımlar sergiliyoruz. Stajyer mühendis alma konusunda iştahlı bir firmayız.
Bu yıl 17 stajyer mühendis aldık. Donanımlı mühendislerimizle stajyerlerimizi eğiterek kendi bünyemize katmakla birlikte sanayi üretimimize, ülkemize nitelikli işgücü kazandırma çabasındayız. Kadın istihdamı konusunda da pozitif ayrımcılık sergiliyoruz. İstihdamımızın yüzde 12’sini kadınlar oluşturuyor ve üretimin her aşamasında kadın istihdamımız var. Özellikle ince işçilikte kadın çalışanlarımızın katkıları çok önemli” dedi.