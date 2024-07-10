Retay, 40 bin metrekarelik yeni tesis yatırımı yapacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Retay Savunma, Kon­ya 4. Organize Sana­yi Bölgesindeki tesis­lerinde dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yalın üretim ve ya­pay zekâ ile desteklediği ya­tırımlar ve çalışmalarla sa­vunma sanayiinde büyüme­sini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde yeni projeler geliş­tireceklerini ve dijital dönü­şüm çalışmalarıyla üretim ve ihracat potansiyellerini canlı tuttuklarını ifade eden Retay Savunma Sanayi Genel Mü­dürü Musa Börekci, 2026 yı­lının ilk çeyreğinde AS 9100 kalite belgesinin onayını al­mayı planladıklarını söyledi.

40 bin metre karelik yeni tesis yatırımı yapacaklarını ifade eden Musa Börekci, “Konya 6. OSB’den yerimizi aldık. Şu­an 4. OSB’de ki 20 bin metre­karelik alana sahip tesisimiz yaptığımız ve yapmaya de­vam edeceğimiz yeni makine parkuru yatırımlarımız için yeterli alana sahip değil” dedi.

“Mim döküm yatırımı ile ithalatı azaltacağız”

Üretimde kalite ve kabiliye­ti artırmak ve ithalatı azalt­mak için 2023 yılında mim döküm yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Musa Börekci, “Küçük, karmaşık, dar tole­ranslı ve yüksek performans istenen metal parçaları üret­mek için bu yatırımı yaptık.

Mim döküm bugün; otomo­tiv, havacılık, cep telefonu, diş hekimliği aletleri, elektronik soğutucular, elektrik bağlantı parçaları, en­düstriyel takımlar, fi­ber optik bağlantıları, akışkan sprey sistem­leri, hard disk sürücü­leri, eczacılık cihazla­rı, elektrikli el aletleri, ameliyat ekipmanları ve spor ekipmanları gibi çok geniş bir yelpazedeki endüstride kritik performans istenen parçalarda kullanıl­maktadır” diye konuştu.

“Soğuk namlu dövme yapan az sayıda üreticiden biriyiz”

Türkiye’de, “soğuk nam­lu dövme” üretimi yapan 7-8 üretici arasında yer aldıkla­rını ve bu üretimi Konya’da yapan tek firma olduklarını ifade eden Börekci, “2023 yılında dövme namlu yatırımımı­zı yaptık. Soğuk döv­me namluların tercih edilmesinin sebebi, yiv ve set ömürleri­nin uzatılması için­dir. Soğuk dövme zor bir tekniktir. Sıcak dövmenin aksine elde ya da preslerde yapılması mümkün değildir.

Soğuk dövme, nam­luya senkronize olarak ton­larca ağırlıkta darbeler indi­ren hidrolik çekiçlerce yapı­lır. Bu da metalin gevrekliğini azaltarak yiv ve setleri aşın­dırmak için gerekli olan atım sayısını ciddi olarak yüksel­tir. Ayrıca metal, dövme aşa­masında bir ısıl işlem gör­memiş olduğu için bu teknik, atış sırasında oluşan yüksek sıcaklıkların metalin mole­küler yapısını bozmasını da güçleştirmiş olur” dedi.

Savunma sanayinde yer­li üretime önem vermediğiniz sürece dışa bağımlı olmak zo­runda kalındığını belirten Bö­rekci, “Dijitalleşme yatırımla­rına ağırlık veren entegre bir tesis olarak kalıphane bölü­münden, plastik enjeksiyona, metal enjeksiyon, talaşlı ima­latı, namlu hattı, kumlama, in­düksiyon, krom kaplama, bo­yahane, ahşap işleme, marka­lama alanı gibi birçok hattımız kendi bünyemizde yer alıyor. Kompleks olarak A’dan Z’ye tüm üretimi kendi bünyemiz­de yapıyoruz.

Üretimlerimi­zin her aşaması dijital olarak takip ediliyor. ERP ve MES kullanıyoruz. Kalite kontrolü­nü yapmak için yapay zekâ ya­tırımı yaptık. Montaj öncesi tüfek bileşenlerini ve bitmiş tüfeği de yapay zekâ ile kont­rol edebilecek bir yapı kuru­yoruz. Retay olarak savunma sanayine katkımızı artırmak için dijital dönüşüm, yeşil dö­nüşüm, yalın üretim ve yapay zekâ ile üretimlerimizi des­tekleyerek ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

“Yivli tüfeğimiz ABD’de birinci oldu”

2019 yılında ABD’li bir firma ile yivli tüfek üretmek için görüşmelere başladıklarını söyleyen Retay Savunma Genel Müdürü Musa Börekci, üretimin ardından tüfeğin ABD’de “2024 Yılın Bullseye Tüfeği” birincilik ödülünü aldığını belirtti. Börekci, bu üretimdeki başarının ardından ABD ve Avrupa’nın önde gelen firmaları ile proje ve ürün bazlı görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

“Retay Akademi ile nitelikli iş gücüne katkı”

Nitelikli işgücünü artırmak adına Retay Savunma Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Taşdeviren önderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kepez’in hayali olan Retay Akademi’yi kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Musa Börekci, “Son 2 yılda ciddi anlamda mühendis yatırımı yaptık. Öğretici ve mühendislerimizi geliştirici yaklaşımlar sergiliyoruz. Stajyer mühendis alma konusunda iştahlı bir firmayız.

Bu yıl 17 stajyer mühendis aldık. Donanımlı mühendislerimizle stajyerlerimizi eğiterek kendi bünyemize katmakla birlikte sanayi üretimimize, ülkemize nitelikli işgücü kazandırma çabasındayız. Kadın istihdamı konusunda da pozitif ayrımcılık sergiliyoruz. İstihdamımızın yüzde 12’sini kadınlar oluşturuyor ve üretimin her aşamasında kadın istihdamımız var. Özellikle ince işçilikte kadın çalışanlarımızın katkıları çok önemli” dedi.