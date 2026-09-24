ROKETSAN KARAOK ilk kez hava hedefi vurdu
ROKETSAN, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, KARAOK'un kullanım alanının genişlediğine dikkati çekti. İkinci, "Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurarak kullanım alanını genişletti.
Sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.
ASELSAN ile ROKETSAN arasında sözleşme
ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN tarafından KAP yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır" bilgisi verildi.