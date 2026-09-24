ROKETSAN KARAOK ilk kez hava hedefi vurdu

Şirketin sosyal medya he­sabından yapılan açıklamada, "Muharebe sahasının çevik gü­cü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Ka­ra hedeflerine karşı etkinliği­ni hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman ka­biliyetimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

RO­KETSAN Genel Müdürü Mu­rat İkinci de gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, KARA­OK'un kullanım alanının ge­nişlediğine dikkati çekti. İkin­ci, "Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıy­la vurarak kullanım alanını ge­nişletti.

Sistemlerimize kazan­dırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sür­dürüyoruz." ifadelerini kullan­dı. Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabi­len KARAOK, zırh delici per­formansıyla sahada operasyo­nel güç sağlıyor. KARAOK, sa­bit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

ASELSAN ile ROKETSAN arasında sözleşme

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN tarafından KAP yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır" bilgisi verildi.