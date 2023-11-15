RUSAL geri dönüştürülmüş hammadde payını yüzde 30'a çıkarıyor

RUSAL'ın PEFA adını verdiği birincil eşdeğer döküm alaşımlarının içeriğinde, dörtte bir oranından daha fazla, üretim süreci sırasında ergimiş metale eklenen geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılıyor. PEFA alaşımlarının üretim hacmi 2023'ün başından bu yana artarken, kullanılan ikincil hammadde içerikleri başlangıçtaki %20 oranından %25-30'a yükseltilmiş bulunuyor. Yeni ürün, OEM'lerin hem düşük karbon ayak izi hem de geri dönüştürülmüş içerik gereksinimleriyle tam uyumlu içeriğe sahip olma özelliğiyle öne çıkıyor. Seçici bir yaklaşım ile tedarik edilen hurdalar, PEFA'nın birincil dökme alaşımlarla kıyaslanabilir bir performansa ulaşmasını sağlıyor. Yeni ürün, karbon nötr olma taahhütlerine ilişkin stratejik gereksinimleri karşılarken, RUSAL'ın, iş ortakları ve müşterileriyle birlikte döngüsel ekonomide daha etkin bir rol almasını sağlıyor.

RUSAL Global Satış ve Pazarlama Direktörü Roman Andryushin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "RUSAL birçok büyük şirkete özel patentli alaşımlar da dahil olmak üzere geniş çeşitlilikte düşük karbonlu döküm alaşımları tedarik etmektedir. Ayrıca, RUSAL'ın, dünya çapında otomotiv parçaları üretiminde sektör lideri olanlar da dahil olmak üzere, 100'den fazla müşterisi, kendi üretim süreçlerinde RUSAL'ın özel teknik destek hizmetlerinden faydalanmaktadır. Halihazırda beş küresel otomotiv parça tedarikçisi ile PEFA'nın kalite onay süreçleri devam etmektedir. RUSAL, ömrünü tamamlamış hurdaları döküm alaşımlarında kullanarak, düşük karbonlu döngüsel ekonomideki potansiyellerini güçlendirmek isteyen şirketlere, uyarlanabilir, güvenli ve kapsayıcı bir değer zincirinin yanı sıra gelişmiş teknoloji çözümlerine dayanan yeni fırsatlar sunmaktadır.”

Bu yaklaşım, RUSAL'ın yakın zamanda onayladığı, Şirketin 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü tanımlayan “İklim Stratejisi” ile uyumludur. Alüminyum üretiminde dünya liderlerinden biri olan RUSAL, aynı zamanda otomotiv endüstrisinde de lider konumunu korumaktadır.





