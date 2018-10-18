Sabancı Vakfı'ndan 148 projeye 20 milyon TL hibe

18 Ekim 2018

Sabancı Vakfı, Hibe Programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım” toplantısında buluşturdu.

“Sosyal Değişim İçin Tohumların Ekim Zamanı” başlığıyla düzenlenen toplantıda, 2017-2018 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 8 sivil toplum kuruluşu (STK) deneyimlerini ve projelerinin hikayelerini paylaştı. Sabancı Vakfı, 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdi. Sivil toplum kuruluşlarının kadın, genç ve engellilere yönelik projelerini destekleyen Vakıf, bu yıl projeler içinde eğitime ağırlık verdi.

Toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmek için güçlü sivil toplum örgütlerine ihtiyaç olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Güç derken, uzmanlık alanları olan, kendi uzmanlık alanlarında derinleşmiş, yönetim kapasiteleri olan sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. İhtiyaçları iyi analiz edebilen, sorunlara çözüm üretebilen ve kamuoyuna örnek olacak modeller geliştirebilen sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Biz de sivil toplumun güçlenmesi için çalışıyor; kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek veriyoruz. Hibe Programımız kapsamında 11 yılda 148 projeye, 20 milyon TL hibe desteği verdik” dedi.

Hibe desteğini sadece finansal destekle sınırlamadıklarını vurgulayan Sabancı,“Finansal desteğe ek olarak sivil toplum kuruluşlarının büyümelerine ve kapasitelerini artırmalarına, geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Proje ve bütçe nasıl yönetilir sorularına yanıt bulmak ve destek olmak için onlara katkıda bulunuyor, yol gösteriyoruz. Çünkü bir şeyi yapmak istemek, arzulamak çok önemli ama onu bir sistem içinde, bir proje içinde, hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirmek hepsinden daha önemli. Sevinerek görüyoruz ki, verdiğimiz destekler sayesinde pek çok sivil toplum örgütü bizden aldıkları destekten sonra başka kuruluşlardan, özellikle de uluslararası programlardan hibe alabiliyorlar, kaynak geliştirebiliyorlar. Bunu başardıklarını görmek bizleri de memnun ediyor. Sivil toplumun gelişmesi ve güçlenmesi hepimiz için çok önemli, demokrasi için önemli” dedi.