Sabancı’dan konsolide 36,7 milyar TL net kâr

Sabancı Holding, 2023'ün dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 65 artışla 457,3 milyar TL seviyesine yükseltirken, şirketin konsolide net karı ise 36,7 milyar TL'ye ulaştı. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarıyla, bir yandan mevcut işleri koruyup büyütürken bir yandan da sürekli geleceğe ve yeni büyüme fırsatlarına odaklandıklarını ifade etti.

Yenilenebilir enerji payı 2026’da yüzde 59’a çıkacak

Enerji iş kollarında, Türkiye'de 5 bin megavatın üzerinde kurulu güç hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Alper, "Yeni yatırımlarımızla birlikte, kurulu gücümüz içerisinde bugün yüzde 45 olan yenilenebilir enerji payını 2026'da yüzde 59'a çıkarırken, önümüzdeki 5 yılda ülkemizde hayata geçirilecek her üç rüzgar ve güneş santralinden birine topluluk olarak imzamızı atacağız. Öte yandan, yenilenebilir enerjideki tecrübemizi uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD'deki ikinci güneş enerjisi yatırımımızı da bu dönemde gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik çalışmaları sürüyor

Alper, bünyelerine kattıkları Oriana Solar LLC şirketi ile Teksas'ta 232 megavatlık güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisini 2025 ikinci çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sanayide, Brisa şirketimiz, 2018'de 300 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği ve yeni nesil teknolojilerle donattığı Aksaray fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı yaparak 2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik kapasitesine ulaşacak.

Temsa'nın Adana'daki tesisinde üretilecek ilk hidrojen yakıtlı şehirlerarası otobüs prototipinin 2024 yılında tamamlanması, 2025 yılında seri üretime geçilmesi için karşılıklı müzakereler sürüyor. ABD'de 82 milyon dolarlık yatırımla 2025'in son çeyreğinde faaliyete geçecek yeni gri çimento öğütme tesisimiz ile Çimsa, beyaz çimento pazarında olduğu gibi gri çimento pazarında da küresel ayak izini güçlendirecek. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken, iklim acil durumu ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Eğitim ve kalkınma seferberliği

Tüm bu gelişmeler ışığında, emisyonlarımızı 2025’e kadar yüzde 15, 2030'a kadar yüzde 42 azaltacağız. Sürdürülebilirlik le bağlantılı yatırımlarımızı da 2027 sonuna kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

Alper, stratejik dönüşüm içerisinde, Cumhuriyet gibi bazı kavramların anlamının Sabancı için hiçbir zaman değişmediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Cumhuriyet meselesi olarak gördüğümüz eğitim ve kalkınma odaklı projelerle, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni deprem bölgesi öncelikli tüm Türkiye'ye taşırken, Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi'ni de bölgenin hizmetine sunduk. Burada 500'ü kadın olmak üzere 1.200 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm gönüllü çalışmalarımızı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da, Atamıza armağan ederek, O'nu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız."

Akbank’tan ekonomiye 1,09 trilyon TL

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Türkiye’de ekonomiyi ve girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Alper, "Akbank, 2023'ün ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 871 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 94 milyar TL seviyesine çıkardı” dedi.