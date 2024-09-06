SANKO'dan geleceğin teknolojisini üretecek gençlere destek

2020 yılından beri SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen 'Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na gösterilen ilgi her yıl artmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katıldığı yarışmanın 2024 finalinde, öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

‘İlkokul’, ‘Ortaokul’, ‘Lise’, ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Seviyesi’ kategorilerinde düzenlenen TEKNOFEST 2024 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na 150 bin 181 takım başvuru yaparken, 80 takım finalde yarışma hakkı kazanmış bulunuyor.

Organizasyonda katılımcılar farklı deneyimler yaşıyor

Etkinliğe katılan çocuklar, bisiklet pedalını çevirerek rüzgar türbinini harekete geçirip kendi ürettikleri enerjiyle cep telefonlarını şarj etme fırsatı buluyor. Bu ve benzeri eğlenceli ve interaktif deneyimlerle çocuklara yenilenebilir enerjinin nasıl çalıştığı pratik şekilde gösteriliyor. Bisikletle enerji üretimi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmenin yanı sıra, katılımcılara temiz enerji üretiminin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini de öğretici bir şekilde sunuluyor.

Hedef: Yetişmiş insan kaynağını artırmak

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak.

SANKO Holding de bu tür etkinliklere verdiği destekle, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl beşinci kez ana paydaşları arasında yer alarak, geleceğin teknolojilerini üretecek gençlere fırsat yaratmayı sürdürüyor.