Sarev’in 2024 hedefi 24 milyon dolar ciro

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sarar Grubu’nun 2005 yılında kurduğu ev tekstili markası Sarev, yeni dönemde gelişen pazarlarla büyümesini sürdürüyor. 2024 yılı cirosunu 24 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen firma, bu doğrultuda ev tekstiline yönelik hazırladığı 2024 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu müşterileriyle buluşturdu.

Eskişehir’deki Sarev Fabrikası’nda halen çalışan tek Sümerbank tesisine sahip olan marka, 185 bin metrekarelik bir alanda dünyanın önde gelen markaları Boss Home, Kenzo Home, Lacoste Home ve Olivier Desforges gibi ev tekstili ürünlerini de üretiyor. Yine aynı markaların Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerini sürdüren marka, günlük 5 bin gömlek üretimi de yapıyor.

“Sınırlarımızı daha da aşmak istiyoruz”

Sarev 2024 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Lansman Toplantısı’nda konuşan Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, Sarar Group olarak bu yıl 80’inci yılını kutladıklarını ve ev tekstil markaları olan Sarev’i de büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede yurtiçinde 350, yurt dışında ise 40 farklı noktada faaliyetlerini sürdürürken, 20 ülkeye de ihracat yaptıkları bilgisini veren Sarar, “Sarev’de son üç yılın ortalaması baz alındığında yıllık ortalama 22 milyon dolar ciroya ulaştık. Genel cironun içerisinde yaptığımız ihracatın payı ise 7,5 milyon dolar. Bunun 5,5 milyon dolarını ise ‘private label’ (özel marka) alanından edindik. ‘Private label’ olarak başta Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine hizmet veriyoruz.

Sarev ile ağırlıklı olarak Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine hizmet verirken, Rusya ve Kazakistan gibi yeni gelişen pazarlardaki yurt dışı fuarlarına da katılım sağlıyoruz. 2024 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’muz ile de en şık ve kaliteli ürünleri müşterilerimize sunarken, sınırlarımızı daha da aşmak istiyoruz. Bu perspektifte 2024 yılı sonunda ciromuzu 24 milyon dolar seviyelerine çıkarmak en nihai hedefimizdir” dedi.

‘’Çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışıyla öne çıkıyoruz’’

Yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardıkları için heyecanlı olduklarını belirten Sarev Genel Müdürü Erdal Deniz, “Sarev olarak 2005’te başlayan yolculuğumuz artık kusursuz bir noktaya doğru gidiyor.

Bu yolculukta konforlu ve zarif ürünleri müşterilerimizle buluştururken çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışımızla da öne çıkıyoruz. Yeni sezon koleksiyonumuzda da vegan ipek olarak bilinen elyaf ve ipeklerden oluşan cupro kumaşların ve jakarlı tasarımların görüldüğü Elite grubumuzu çıkardık.

Yine ekstra yumuşaklıkla konforu öne çıkardığımız Mood Comfort grubumuz, mavi ve bejin tonlarının detaylarla birleştirildi. Fancy Dream grubumuz ve saten kumaşların romantik çiçek desenleri ile harmanlandığı Pure Life ve Spor Şık grubumuz daha dinamik, zamansız ve modern olarak görücüye çıkıyor. Koleksiyonumuzda nevresim takımlarından havlulara, yatak örtülerinden bornozlara kadar pek çok yeni ürünümüzle sezona hazırız” şeklinde konuştu.