Sarten, ödüllü ürünlerini fuarda tanıtacak

10 Ekim 2017

25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümlerin bir arada sergileneceği Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 23. kez kapılarını açacak.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul'da gerçekleşecek olan fuar, 40 ülkeden bin 150 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Avrasya Ambalaj Fuarı’nda birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödüllü olan ürünlerinin tanıtılacağına vurgu yapan Sarten Ambalaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ar-Ge merkezimizdeki tasarımcı ekibimizle hayata geçirdiğimiz yenilikçi metal ve plastik ambalajlarla, birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödüller kazanıyoruz. Bu fuarda ödüllü ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ambalaj sektörünü buluşturan bölgemizin en büyük fuarlarından biri olması sebebiyle Avrasya Ambalaj Fuarı'na katılım her yıl yüksek seyrediyor. Bu sayede hem yurt içinden, hem de yurt dışından, birlikte çalıştığımız müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bununla birlikte fuar süresince potansiyel müşterilerimizi ağırlama, Sarten Ambalaj'ı ve faaliyetlerimizi daha yakından tanıtma imkanı da buluyoruz. Bu fuarda da her yıl olduğu gibi yeni müşteriler ile tanışmayı ve yeni iş bağlantıları kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Metal ambalajlardan gitar

Metal Packaging Europe ile ortak hayata geçirdikleri ve fuar sonu Türk Kızılayı'na bağışlanacak olan 'Metal Ambalajlardan Gitar' projesini de anlatan Sarıbekir, "Avrasya Ambalaj Fuarı'nın gelecekte daha fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlamasını umuyoruz. Bu amaçla Sarten Ambalaj olarak fuar organizasyonuna desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca Sarten Ambalaj bu yıl Avrasya Ambalaj Fuarı'nda Türkiye'de ilk kez yapılacak bir çalışmayı da fuar ziyaretçileriyle paylaşacak. Aktif bir üyesi olduğumuz Metal Packaging Europe sivil toplum kuruluşuyla ortak hayata geçireceğimiz bu projeyi, ziyaretçilerin ilgisini çekmesi adına, fuar alanında metal ambalajlardan oluşan bir gitar sergileyeceğiz. İçersinde ton balığı bulunan Sarten'in sağlayacağı metal ambalajlardan oluşan Gitar modülü, fuarın bitiminde Türk Kızılayı'na bağışlanarak 5 bin kutu ton balığı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak" diye konuştu.