Schneider Electric'ten elektrikli araç batarya üretimindeki verimliliği artıracak işbirliği

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, EV pazarı hızla büyümeye devam ederken, artan üretim, arıza modları ve süreç varyasyonu gibi yeni sorunlara yol açabiliyor ve bu da operasyonel, malzeme ve işçilik kayıplarına neden olabiliyor.

Bir EV batarya hücresinin üretilmesi için 1 kilowatt saat enerjiye karşılık 47 kilowatt saat enerji gerekirken, son yıllarda, EV batarya üretiminde malzemelerin yüzde 20'ye kadarının hurdaya ayrıldı.

Schneider Electric ve AVEVA, IN-CORE Systemes arasında yapılan ortakla, elektrot seviyesinden nihai hücre performansına kadar veri bağlantısı sağlayacak ve müşterilere süreçleri iyileştirmek için eksiksiz bir veri resmi sunacak.

Schneider Electric, AVEVA ve IN-CORE arasındaki ortaklık, elektrot seviyesinde veri izlenebilirliğini ele alarak üretim sürecine daha büyük veri bağlantısı getirecek.

IN-CORE İzlenebilirlik Çözümü, kritik parametreleri elektrot üretimi, nihai hücre ve paket performansına bağlamak için AVEVA Sistem Platformu ile çalışacak ve müşterilere doğru zamanda ve doğru formatta ilgili verileri sağlayarak eksiksiz bir veri resmi sunacak.

"Bu ortaklık, EV pazarına yeni veri bağlantısı seviyeleri sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Mobility Segment Başkanı Christel Galbrun, operasyonel zorlukların, EV batarya üretiminde başarının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Galbrun, "Talep arttıkça, kaliteyi ve verimliliği artırmalı, varyasyonu ve hurdayı azaltmalıyız. IN-CORE ile olan bu ortaklık, EV pazarına yeni veri bağlantısı seviyeleri sağlayacak ve müşterilerin tüm süreçlerde eksiksiz bir veri mimarisi oluşturmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

IN-CORE Systemes Genel Müdürü Michel Popovic de Schneider Electric ile EV pazarındaki ana zorluklardan biri olan elektrot seviyesi veri bağlantısını ele almak için ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Birlikte, izlenebilirlik verilerini toplayabilir, değer zincirinin geri kalanıyla bağlantı kurabilir ve müşterilere anında değer katmak için bağlamlaştırabiliriz." açıklamasında bulundu.