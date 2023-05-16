Şekerbank’tan KOBİ’lere dijital çözüm: Android POS uygulaması

Üretimin finansmanında hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için fark yaratmaya devam eden Şekerbank, yeni Android POS çözümü ile KOBİ’lerin satış, faturalama, tahsilat işlemlerinin tek bir uygulama ile elektronik ortama alınmasını sağlıyor. KOBİ’lere sınırsız e-belge üretimi imkânı tanıyan cihaz, operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı da sunuyor. KOBİ’lerin uzaktan kontrol edip yönetebileceği POS cihazı, aynı zamanda oluşturulan e-belgenin SMS veya e-posta ile iletilmesine ve QRKod’lu slip ile anında erişimine olanak tanıyor. Şekerbank, Android POS ile mali veriler online olarak arşivlenerek, 10 yıl süreyle saklanabiliyor.

"KOBİ’lere sürekli yeni kolaylıklar ve imkanlar sunuyoruz"

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Şekerbank olarak hizmet verdiğimiz KOBİ’lere sürekli yeni kolaylıklar ve imkanlar sunuyoruz. Bu anlayışla, sektör fark etmeksizin tüm KOBİ müşterilerimizin teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde faydalanmasını amaçlıyoruz. Şekerbank Android POS çözümü, bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Android POS cihazı ile müşterilerimize satış, ödeme ve fatura işlemlerinde hem kolaylıklar hem de maliyet avantajları sunuyoruz.”