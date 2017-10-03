Seramiksan, Cersaie'de görücüye çıktı

03 Ekim 2017

Seramiksan, Bologna’da düzenlenen Cersaie’de yeni ürünlerini sergiledi.



Seramiksan, koleksiyonunda yer alan özellikle çok yoğun yaya trafiği olan havalimanları, istasyonlar, metro sistemleri ve AVM’lerde kullanılmak üzere tasarlanan 60x60, 60x120 ve 120x120 ve 60x60 20 mm porselen karolar ve 20x120, 30x120 ebatlarıyla ve renkli gövdeleriyle ahşap görünümlü seramikleri sergilendi.



Seramiksan, farklı renk ve modeldeki vitrifiye gurubunu da fuarda sergileyerek, su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız Rimles klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları, 2,5 – 4 lt su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımları tanıttı.



Seramiksan İhracat Müdürü Rifat Noyan, “Dünyadaki en son trendleri yakından takip ederek oluşturduğumuz yenilikçi ürünlerimizle Cersaie’ye 10. kez katılmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu oluşturduğumuz koleksiyonumuza ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti." dedi.