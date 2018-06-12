Sert hisse düşüşü sonrası Şok'tan açıklama
Şok, Yıldız Holding'den aldığı 33.4 milyon adet hissede 18 aylık pay devir kısıtlamasının geçerli olduğunu duyurdu.
Şok Marketler, cuma günü Yıldız Holding'den satın aldığı 351 milyon lira tutarındaki hisseler için halka arzda belirlenen 18 aylık pay devir kısıtlamasının (lock up) geçerli olduğunu bildirdi.
Halka arzı geçen ay gerçekleşen Şok Marketler, 33.4 milyon hissesini Yıldız Holding'den hisse başı 10.5 liradan cuma günü satın aldı. Bunun ardından pazartesi Şok hisseleri yüzde 10'un üzerinde geriledikten sonra günü yüzde 6.7 kayıpla 8.88 liradan kapattı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre pay devir kısıt süresi sonunda hisse fiyatının alım fiyatından düşük olması halinde farkın satıcı tarafından Şok Marketler'e ödeneceği belirtildi.
Kaynak: Reuters