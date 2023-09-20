Sertrans Logistics Batı Avrupa’da 16 depo kuracak

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, beş yılda 1 milyar euro’luk bir ihracat getirisi öngördüklerini belirterek beş yıl içinde Avrupa’daki toplam depolama kapasitesini yaklaşık 60 bin metrekareye çıkaracaklarını ve bu projelerle Türkiye ihracat potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

e-ticaretin etkisi

Verilen bilgiye göre Sertrans Logistics, proje kapsamında Almanya Düsseldorf ’ta kuracağı 30 bin metrekare büyüklüğünde ana lojistik merkezi; Hamburg, Berlin ve Münih’te üç cep depo ve Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda’da 12 cep depo ile batı Avrupa’nın tamamında yerleşik düzeyde 3PL lojistik hizmeti verecek. Beş yılda yaklaşık 60 bin metrekare depolama alanı kurulması planlanan projede; Trieste ve Sete RoRo hatları, Halkalı üzerinden Budapeşte tren hattı intermodel bağlantısıyla birbirine bağlanacak.

250 milyon kullanıcının ve 69 milyar euro’luk bir ihracat potansiyelinin olduğu 15 ülkenin bulunduğu bölgede, Türk ihracatçısına bu pazarlarda kalıcı olma ve tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme fırsatı sunacaklarını söyleyen Nilgün Keleş, projenin Türkiye ihracat hacmini artıracak büyük bir hamle olduğunu ifade ederek “Sadece e-ticarette yüzde 100 kapasiteye ulaşılması ve tüm ürünlerin Türk ürünleri olması durumunda, ülkemiz yılda 750 milyon dolar ihracat kazanımı sağlayacak. Uluslararası taşımacılık, dağıtım ve depolama potansiyeli ise projede öngörülen kapasitelere erişildiği durumda Türkiye için 1 milyar doları aşkın dış ticaret kapasitenin oluşturulması anlamına geliyor”dedi.