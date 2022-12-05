Seyahati ‘buluta’ taşıyacak teknoloji

Seyahat ve turizm endüstrisi pandemi ile birlikte hızlı bir değişim sürecine girdi. Neredeyse tüm ülkeler sınırlarını kapatırken, seyahatler kısıtlandı. Böyle bir dönemin ardından koronavirüsün etkilerinin azalmasıyla birlikte turizm ve seyahat endüstrisi hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi ile birlikte büyük değişimin yaşandığı sektörün içinden geçtiği süreci ve gelecekte yaşanması beklenen gelişmeleri, seyahat ve turizm endüstrileri için teknoloji ve çözümler sunan Amadeus’un İngiltere, İrlanda, İskandinavya ve Merkez, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Seyahat Satışları Kıdemli Başkan Yardımcısı, İtalya Genel Müdürü Francesca Maria Benati ile Türkiye ve Bulgaristan Genel Müdürü, Kuzey, Doğu, Merkez ve Güney Avrupa İş Ortağı Pazarlar Satış Direktörü Eric Willems değerlendirdi.

Amadeus’un 190 ülkede 16 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren küresel bir bilişim şirketi olduğunu belirten Eric Willems, “Amadeus 1987 yılında kuruldu ve 1994’ten bu yana Türkiye’de hizmet veriyor. Bengaluru'dan Boston'a, Nice'ten İstanbul'a kadar dünya çapında 50'den fazla teknoloji tesisimiz var ve 2004'ten bu yana Ar-Ge'ye yaptığımız yatırım 8,3 milyar Euro’ya ulaştı” dedi.

"Seyahatin yeniden canlanmasını sağladı"

Pandemi sürecinde turizmde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Eric Willems, “Global turizmin yara aldığı bu salgın sürecinde sektörümüzün gelişmek ve adapte olmak adına gösterdiği bağlılık ve yaratıcılık oldukça etkileyiciydi. Yolcuların değişen talepleri karşılandı, kimlik teşhisi ve sağlık sertifikaları çözümleri geliştirildi, biometrik teknolojisi hayata geçirildi, yeni seyahat tecrübeleri oluşturuldu ve tüm bunlar yasaklar kaldırılınca küresel seyahatin yeniden canlandırılmasına yardımcı oldu. 2021 yılı boyunca sektörün dirayeti ve seyahatin hayatımızda ne kadar hayati bir rol oynadığını bir kez daha görmüş olduk. Salgının farklı aşamalarına ve neredeyse tüm yıl süren belirsizliğe rağmen seyahat hacmi hem rezervasyon hem de yolcu trafiği açısından toparlanmaya devam etti ve her çeyrekte artış gösterdi. Hala 2019 verilerinin altında olmamıza rağmen seyahat hacminde yakalanan sürdürülebilir yükseliş trendi geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” diye konuştu.

"Yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Amadeus Türkiye’nin seyahat dağıtım teknolojisi, havayolları BT teknolojisi ve havalimanı BT teknolojisi alanlarında büyümeye ve gelişmeye odaklandığını kaydeden Eric Willems, “Amadeus seyahat teknolojileri alanında Türkiye’de pazar lideri. Amadeus olarak daha iyi seyahat deneyimleri oluşturmaya yardımcı olacak teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Seyahat ekosistemi içerisindeki havayolları, havaalanları, oteller, seyahat acenteleri ve diğer paydaşlar birlikte daha yakın çalışmalıdır. Bu da bizim için geçmiş yapıların dışına çıkıp kendi dikeylerimizi tek çatı altında toplama gerekliliğini beraberinde getiriyor. Bu nedenle teknolojimizin özünde, uzun vadeli vizyonumuz, tüm kaynaklardan gelen içeriği düzenleyecek, farklı satış kanallarına ulaştıracak ve aynı zamanda yeni iş ortakları dahil edecek bulut tabanlı tek bir seyahat platformu oluşturmaktır. Bu teknoloji ile, havayollarımızın, seyahat acentelerimizin, şirketlerimizin, havalimanlarımızın, otellerimizin ve ödeme işlerimizin birleşik bir bulut platformda çalışmaya başlayacağı anlamına geliyor. Bu da çevikliğimizi, yanıt verme hızımızı, teknoloji teklifimizi iş ihtiyaçlarına göre özelleştirme yeteneğini artırmaya yardımcı oluyor” dedi.

"İşlem sayısı bir gecede yaklaşık 17 kat arttı"

Amadeus’un pandemi sürecinde yaptıkları ile ilgili olarak Francesca Maria Benati ise, şunları söyledi: “Müşterilerimize iş ortaklarımız gibi davrandık ve bu konudaki yaklaşımımızı gösterebilmek adına fırsatlar aradık. Bunlardan bir tanesi, Amadeus Ticket Changer gibi araçları nasıl kullanacakları yönünde ücretsiz eğitimler vermek oldu. Salgının başında bu araç, yolcuların biletlerini ve uçuşlarını yeniden biletlendirmek için kullanılan otomasyona dayalı bir enstrümandı. Çünkü bu işlemi manuel bir şekilde yapmak imkansızdı. İşlem sayısı neredeyse bir gecede normale kıyasla yaklaşık olarak 17 kat arttı. Bu da, milyonlarca bilet hesaplaması ve değişikliği yapıldığı anlamına geliyordu. Hemen personelimize bu ve bunun gibi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri diğer araçların eğitimlerini verdik. Salgın dönemindeki karantinalarda mesai yapmak zorunda kalan konaklama ekibimize de ücretsiz eğitimler tahsis ettik. Müşterilerimize sağladığımız bir diğer hizmet ise pazar verileri raporları oldu. Bu veriler normalde seyahat acentelerinin üyelikle aldıkları hizmetlerdendir, ancak salgın döneminde Amadeus olarak biz bunu ücretsiz sunduk. Bu, müşterilerimize, örneğin hangi destinasyonların diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğini sunmak gibi faydalı bilgiler sağladı.”