Sharksline, globale açılmak için düğmeye bastı

Sağlıklı yaşam ve spor ekseninde yerli ürünler geliştiren Sharksline, global pazara açılmak için düğmeye bastı. Türkiye’den çıkan global bir marka olmayı hedefleyen Sharksline, Almanya’nın Köln şehrinde Sharksline UG adı ile faaliyete geçerken bu ay içerisinde de Avrupa genelinde satışlarına başladı.

Sharksline olarak yenilikçiliği vizyon edindiklerini ve yeni ürünler konusunda da Ar-Ge süreçlerine devam ettiklerini anlatan marka kurucusu M. Ali Yüksel, geliştirdikleri yerli ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile şirketlerinin e-ticaretteki son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Sırada bitkisel bazlı kumaş ile üreteceğimiz giyim ürünleri var”

Terlemeyi doğal ve sağlık bir şekilde önleyen, daha rahat nefes alınmasını mümkün kılan ve bitkisel bazlı kumaştan üretilecek olan giyim ürünleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, “Halihazırda ürünlerimizin daha kolay taşınabilirliği, daha az alan kaplaması ve daha fazla konforlu egzersiz imkanı sunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Amazon Türkiye desteği ile satış hacmimizde yüzde 60’lara varan bir büyüme yakaladık. Amazon Lojistik (FBA) programı sayesinde ise operasyon yükümüz azalarak hızlı teslimat sürecine ulaştık. Bu programa dahil olarak satışlarımızdaki artışın dışında lojistik operasyonlarımızda çok büyük kolaylıklar elde ettik” diyen Yüksel, “Böylece zamanımızın büyük kısmını siparişlerin hazırlaması, paketlemesi ve teslimi için ayırmak yerine işimizi globale de taşıyacak şekilde kullanma imkanı bulduk. Bu da Avrupa’ya satışlara başlamamızda büyük bir etken oldu” ifadelerini kullandı.

Amazon Lojistik (FBA) nedir?

Amazon Lojistik (FBA), Amazon’un satış ortaklarına güvenilir ve hızlı teslimat olanağı sunarak işlerini büyütmelerini desteklediği programıdır. Amazon Lojistik desteğini kullanan satış ortakları, Amazon.com.tr’nin anlaşmalı lojistik sağlayıcılarından ve müşteri hizmetlerinden faydalanabilirler. Amazon Lojistik desteği, satış ortaklarının ürünlerini Amazon Türkiye’nin anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolamalarına olanak sağlayarak siparişlerin hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ile gönderme süreçlerini yönetir ve bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti sağlar. Böylece Amazon Lojistik, işletmelerin işlerini büyütmelerinde ve daha fazla müşteriye ulaşmalarında onlara destek olur.