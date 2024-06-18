Shell, Pavilion Energy'yi satın alıyor

Pavilion Energy'nin küresel çapta LNG ticareti yıllık 6,5 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Satın almayla Shell'in Entengre Gaz iş hacmini 2022'ye göre yüzde 15-25 büyütme hedefini gerçekleştirmesi planlanıyor.

Anlaşma 2025'in ilk çeyreğine tamamlanacak

Shell'in Temasek ile Paviliyon Energy'yi satın almak üzere vardığı anlaşmanın 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Shell Entegre Gaz ve Üretim Direktörü Zoe Yujnovich, Pavilion Energy'nin satın alınmasının Shell'in LNG'deki lider pozisyonunu güçlendireceğini belirterek, "Pavilion'un Asya ve Avrupa'daki stratejik gaz pazarlarına ilave erişim içeren LNG alım ve tedarik sözleşmeleri portföyünü satın alacağız. Bunları Shell'in küresel LNG portföyüne entegre ederek müşterilerimizin enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.