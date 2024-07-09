Sinoz ile yaz akşamları ışıl ışıl

İçeriğinde bulunan 16 değerli yağ ile cildinize kusursuz bir ışıltı sağlarken aynı zamanda bakım yapan bu mucizevi yağ, özellikle yaz boyunca ister gece ister gündüz, vazgeçilmezleriniz arasında yer alacakken bu yazın parlayan yıldızı olmanızı sağlayacak.

Sinoz Shimmer Mucizevi Işıltılı Saç ve Vücut Bakım Yağı; içeriğinde bulunan yoğun sedef pigmentleri ile kusursuz ışıltıya anında kavuşmayı ve efsane cheesecake kokusuyla cildinizi şımartmayı vaadediyor. Ayrıca doğanın 16 değerli yağının özel formülü ile cildinize onarıcı ve nemlendirici bakım sağlıyor. Sinoz Shimmer Mucizevi Işıltılı Bakım Yağı çabuk emilen ve yağlılık hissi bırakmayan silikonsuz konsantre formülü sayesinde tüm vücut ve saçlarda gönül rahatlığı ile kullanabiliyor.