Sipay, işlem hacmini 8’e katladı

2018 yılında finansal teknoloji sektörüne “ödeme sistemleri alanına yenilikçi ve dinamik çözümler sunma” mottosuyla giriş yapan Sipay, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla üye işyeri sayısını 4 kat artırdı.

Sipay’in söz konusu dönemde işlem hacmi yüzde 740, işlem adedi ise yüzde 370 arttı. 2022 yılında 10 milyar TL’lik başarılı işleme aracılık eden Sipay, 2023 yılında 40 milyar TL’lik işleme aracılık etmeyi hedefliyor.

Sipay CEO’su Semih Muşabak, “2022 yılı global ölçekteki enflasyonist baskı nedeniyle pek çok sektör için zorlu geçerken, Sipay olarak böylesi bir dönemde işlem hacmimizi 7, işlem adedimizi 5, üye iş yeri sayımızı ise 4 kat artırmaktan dolayı gururluyuz. Söz konusu dönemde 32 yeni iş ortaklığına imza atarken, aylık 2 milyar TL’yi geçen ciro hacmine ulaştık” dedi.