Şirketlerin en çok harcama yaptığı kalem ‘yemek’ oldu

Masraff’ın son bir yıl içindeki kategorisel harcama istatistiklerine göre, şirketlerin en büyük harcama kalemi yemek. İş seyahatleri, toplantılar, seminerler veya ofis gibi ortamlardaki yemek masrafları, sektör fark etmeksizin şirketler için önemli maliyetlerin başında geliyor. Haliyle, optimize edilmiş bir masraf yönetimi ile harcamaların kontrol altında tutulması şirketler için son derece önemli. Tüm süreci dijitalleştirerek işvereni külfetten kurtaran Masraff, mobil onay akışı ve tek tuşla entegrasyon sayesinde zaman ve efor kaybının önüne geçiyor.

Çalışanların taksi, yemek ve otopark gibi harcamaları her seferinde tek tek yazması, yöneticilerinden ve muhasebeden onay alması gerekiyor. Bu nedenle masraf planlaması yapmak ve harcamaları doğru belgelendirmek zor olabiliyor. Basit gibi görünen onay, fiş toplama ve masraf kalemlerini düzenleme işlemleri bile sayılar arttıkça kaosa yol açıyor.

Dijital masraf yönetimi için esnek bir sistem kuran Masraff; personel harcamalarına ilişkin belgelerin saklanması, teslimi, manuel olarak girilmesi ve onaylanması gibi süreçleri yapay zeka algoritmaları ve yazılımla çözüyor. Böylece süreç fişin yalnızca fotoğrafının çekilmesi, otomatik veri girişi, onayı ve tek tuşla ERP entegrasyonu ile pratikleşiyor.

Ayrıca şirketler gider politikalarını dijitale taşıyarak masraflarını daha iyi bir şekilde yönetme imkanı buluyor. Bu sayede bütçe daha etkin bir şekilde yönetiliyor.

Masraf kontrolünü hızlandırdıklarını, maliyet ve zaman tasarrufu sağladıklarını belirten Masraff Kurucu Ortağı ve CEO’su Begül Eray Sezgin, “Masraf yönetimi yapay zeka uygulamalarıyla çok daha kolay bir hale geldi. Biz Masraff olarak, gelişmiş algoritmalar ve otomatik süreçler ile şirketlerin masraflarını izliyor, içgörü sağlıyor, analiz ediyor ve raporlar çıkarıyoruz. İşletmelere sunduğumuz gerçek zamanlı veriler ile harcama eğilimlerini izlemelerine ve gerektiğinde önlem almalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.